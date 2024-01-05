距農曆年一個月 已有48%上班族在轉職路上且最想投入此行業
距離農曆年還有一個月，正是企業忙著打考核檢視員工績效的時候，有人決定領完年終獎金再打算，也有人不想再忍了一心求去，而農曆年前通常是企業人事流動率最低的時候，真是如此嗎？
根據1111人力銀行「農曆年前轉職意向調查」顯示，距離農曆年前剩下一個月，有4成8已經在轉職的路上，想轉職的原因有追求更好的薪資47.3%、工作壓力大33.3%；轉職最想投入科技業，已連續九年榮登產業之冠，另外金融業也備受青睞。
調查顯示，4成8準備轉職的人，包括26.2%想換工作但還沒行動、15.1%瀏覽職缺悄悄投出履歷以及6.7%近期已經換了新工作；另有23.5%有中意的工作才會換、19.3%要等年終落袋再觀望、5%被企業挖角才會換；還有4.2%表示完全不考慮換工作。
主要想轉職的原因有：追求更好的薪資47.3%、工作壓力大33.3%、職業倦怠30.7%、追求成就感23.6%、年終不符合期待21%。值得關注的是，在年前裸辭工作最擔心會遇到哪些狀況？調查直指「經濟壓力大54.6%」、「不確定空窗期有多長52.9%」、「可能領不到年終50.4%」、「工作選擇少32.7%」以及「不利於談下份工作薪水26.1%」，都是上班族衡量在農曆年前換工作所面臨的風險。
員工引領企盼的年終獎金即將揭曉，萬一發放基數不如預期，是否會成為壓垮駱駝的最後一根稻草，造成員工出走潮？調查指出，有超過半數的人（54.6%）會因為年終獎金不如預期而萌生離職念頭，心目中認為合理的年終發送基期應該至少有2.2個月。
觀察今年的轉職意向，最多人選擇不同產業相同職務38.8%、不同產業不同職務31.5%、相同產業相同職務14.9%、相同產業不同職務8.7%以及轉換工作型態（創業/接案）6.1%。至於最想投入的產業以資訊科技業為首，連續榮登9年冠軍，其次則是工商業服務（金融業）。
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