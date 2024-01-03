快訊

與日航班機擦撞 海保機「2部黑盒子」已尋獲

三星Galaxy S24發表會確定！除了AI…新機傳聞價格、規格、顏色亮點一次看

「2024台灣燈會」元宵節台南點亮 主燈「龍來台灣」曝光

陳揆：蔡總統執政方向正確 股市反映出最好經濟櫥窗

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
行政院長陳建仁。（圖／ Yahoo TV《齊有此理》提供）
行政院長陳建仁。（圖／ Yahoo TV《齊有此理》提供）

行政院長陳建仁今（3）日指出，台灣在過去這七年，過去七年來，蔡政府「方向正確、做的是對的」，股市就是最好經濟櫥窗。

面對2024總統大選即將到來，陳建仁也在選前接受媒體Yahoo TV《齊有此理》專訪，他回顧自己接任閣揆這將近一年來的歷程，陳建仁說，蔡總統執政這八年來留下了全世界都看得見的台灣。

陳建仁說，2024年元旦開始，不只有軍公教加薪，大多勞工有關的基本工資也有調整，他也舉例，有一個朋友，他是從以色列來的朋友，他說：「你們台灣真的是在我們亞洲，東亞一個寶貝的珍珠，一個海上的珍珠、很大的珍珠，這個珍珠它所綻放出來的自由、民主、法治、人權保障，以及多元開放的這樣的光芒，可以影響我們周遭的很多國家。」

陳建仁說，他看到台灣科技的發展、高科技的產業，特別在COVID-19疫情期間，當全世界經濟都在衰退的時候，台灣的經濟反而在大量地提升，就像剛才講的，台灣GDP在過去，應該是說前三年都能夠超過20兆（元），這就表示我們在高科技產業的發展上是很不錯，服務業也有很好的表現。

另外針對外界提到，台積電（2330）出走相關議題，陳建仁說，台積電的董事長就很清楚，他們成立全球研發中心的時候，那時候他有去，我說這個是全世界最了不起的半導體研發中心，可以媲美美國的貝爾實驗室一樣，劉德音董事長再三地說我們一定根留台灣，所以台灣把全球的研發中心設在這裡，所以台積電會不斷地精進它的製程。

陳建仁也提到，最近外資投資大量增加，到國外投資也大量增加，還有台商回台三大投資方案，超過2兆金額，現在僑外商跟台商本身回台投資很多；且企業也不局限台灣，希望企業可以擴散世界，像台積電就去國外設廠。

陳建仁也說，台灣在過去七年來，蔡政府「方向正確、做的是對的」，股市就是最好經濟櫥窗。

對於，副總統賴清德接棒，陳建仁說，很合適，因為他當副總統的時候，賴清德當行政院長，賴在當副總統的時候，他當行政院長。其實，這兩個職務實際上要扮演的角色是相當不一樣，所以在這樣的過程當中想起來說，他當過國大代表、立法委員、台南市市長，然後又當過行政院院長、副總統，他的資歷相當地完整，更重要是他有一顆悲天憫人的心。

陳建仁 台積電

延伸閱讀

影／基隆參拜稱「我們不是選特首」 賴清德：不要支持中國支持的人

賴清德最新競選廣告「在路上」觀看次數破400萬

高端再生爭議 侯辦也喊話陳建仁立院專案報告

賴清德贊成公布高端合約 國民黨要求陳建仁5日立院報告

相關新聞

總統選舉投票日應放假或加給工資 勞部：雇主不可要求勞工出示證明

下周六（13日）就是總統、副總統及立委選舉投票日。勞動部今表示，有投票權且當天原屬工作日的勞工，依法可放假一天。勞動部條平...

獨／距投票日僅10天 這公司選舉日請假不給薪遭罰4萬

再過10天、本月13日法定中華民國第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉投票日，依法雇主須給具投票權員工放假，新北...

餐飲業10萬筆兼職工作「事求人」 甚至有餐飲業不惜祭出260元高時薪

內需產業持續復甦又適逢元旦連假、企業尾牙以及農曆年節到來，餐飲服務業人力需求明顯激增，根據1111人力銀行資料庫顯示，有...

綠色通膨／通膨逾2%常態化？ 央行官員：從貨幣政策下手恐衍生其它問題

2023年聯合國氣候變遷大會（COP28）結束後，「綠色通膨」再度成為熱議話題。尤其全球籠罩在通膨陰影下近3年，儘管各方預測通膨情勢趨緩，但綠色通膨風暴恐將來襲，讓各國不敢掉以輕心。我國中央銀行總裁楊金龍日前一席「國內通膨超過2%恐成新常態」的談話，預言通膨陰影並未遠離。未來通膨指數逾2%真的會如影隨形嗎？

PMI連10月緊縮…中經院：今年景氣內外皆溫

中華經濟研究院昨天發布去年十二月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），經季節調整後指數和十一月相比維持不變，仍為四十六點八...

新制勞退分紅 每人3.2萬創新高

勞動基金運用局昨公布勞動基金績效，整體勞動基金截至去年十一月底止規模為六兆二九二億，賺六○六六點七億元，收益率百分之十點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。