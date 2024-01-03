陳揆：蔡總統執政方向正確 股市反映出最好經濟櫥窗

行政院長陳建仁今（3）日指出，台灣在過去這七年，過去七年來，蔡政府「方向正確、做的是對的」，股市就是最好經濟櫥窗。

面對2024總統大選即將到來，陳建仁也在選前接受媒體Yahoo TV《齊有此理》專訪，他回顧自己接任閣揆這將近一年來的歷程，陳建仁說，蔡總統執政這八年來留下了全世界都看得見的台灣。

陳建仁說，2024年元旦開始，不只有軍公教加薪，大多勞工有關的基本工資也有調整，他也舉例，有一個朋友，他是從以色列來的朋友，他說：「你們台灣真的是在我們亞洲，東亞一個寶貝的珍珠，一個海上的珍珠、很大的珍珠，這個珍珠它所綻放出來的自由、民主、法治、人權保障，以及多元開放的這樣的光芒，可以影響我們周遭的很多國家。」

陳建仁說，他看到台灣科技的發展、高科技的產業，特別在COVID-19疫情期間，當全世界經濟都在衰退的時候，台灣的經濟反而在大量地提升，就像剛才講的，台灣GDP在過去，應該是說前三年都能夠超過20兆（元），這就表示我們在高科技產業的發展上是很不錯，服務業也有很好的表現。

另外針對外界提到，台積電（2330）出走相關議題，陳建仁說，台積電的董事長就很清楚，他們成立全球研發中心的時候，那時候他有去，我說這個是全世界最了不起的半導體研發中心，可以媲美美國的貝爾實驗室一樣，劉德音董事長再三地說我們一定根留台灣，所以台灣把全球的研發中心設在這裡，所以台積電會不斷地精進它的製程。

陳建仁也提到，最近外資投資大量增加，到國外投資也大量增加，還有台商回台三大投資方案，超過2兆金額，現在僑外商跟台商本身回台投資很多；且企業也不局限台灣，希望企業可以擴散世界，像台積電就去國外設廠。

陳建仁也說，台灣在過去七年來，蔡政府「方向正確、做的是對的」，股市就是最好經濟櫥窗。

對於，副總統賴清德接棒，陳建仁說，很合適，因為他當副總統的時候，賴清德當行政院長，賴在當副總統的時候，他當行政院長。其實，這兩個職務實際上要扮演的角色是相當不一樣，所以在這樣的過程當中想起來說，他當過國大代表、立法委員、台南市市長，然後又當過行政院院長、副總統，他的資歷相當地完整，更重要是他有一顆悲天憫人的心。