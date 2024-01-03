2024 Whittard 新春獻禮 -迎年節、茶香濃

圖／Whittard 提供

Whittard 為英國百年茶品牌，創立於1886年，為歷史最悠久的英國茶葉公司之一，以｢甄選最優質的材料」為理念，用心為每位客人客製出特調茶飲，一杯好的茶飲或咖啡，讓消費者思慮清晰及擁有好心情，面對業務繁重的一天。

《Whittard英式百年茶品牌擁有最優質的茶與調和茶》。 圖／Whittard 提供

目前Whittard販售茶葉、巧克力粉、即溶粉、咖啡及茶具等品項，Whittard仍舊在全世界尋找最優異的茶葉及不斷嘗試最佳調和飲品帶給大家，為不同時代的人們提供美好英式回憶與療癒時刻。

而在新的一年來臨之際，龍年重磅推出威士忌紅茶與熱帶水果烏龍茶的最佳新春組合，Whittard再次帶來了一場令人雀躍的茶香饗宴，為新年聚餐添上解膩不負擔的茶香風味。熱帶水果烏龍茶，Whittard英國團隊特地來台，將世界上最棒的台灣烏龍茶帶回英國，以烏龍茶為基底，加入台灣最出色的水果，木瓜、草莓、鳳梨、百香果等充滿熱帶風情的水果一起調和，產生具有花果香、清新、香甜以及奶香的絕妙滋味，冷熱飲都適合; 威士忌紅茶則擁有優雅的蘇格蘭威士忌獨特且細膩的泥炭煙燻風味，添加了高地風情的石楠花瓣，後韻則有著溫暖的圓潤麥芽香氣，非常適合搭配煙燻食品、肉類、台菜、新年聚餐餐食等重口味食品一起食用，這是特別為喜愛美酒的人們調製了一款豐富風味的散茶，不含酒精，聚餐可以好好品飲。

《迎年節、茶香濃: 威士忌紅茶+熱帶水果烏龍茶新春禮盒，優惠價1980元》。 圖／Whittard 提供

此外，還有經典綜合茶包禮盒組，以平安納福的紅色為靈感，精選Whittard最優質的茶款，「英式早餐茶」為消費者的最愛，是品牌歷年銷售第一的茶款，「伯爵茶」擁有佛手柑、矢車菊及柑橘豐富的香氣，宜人芬芳，適合搭配檸檬飲用，「英式玫瑰紅茶」 迷人的花香在紅茶中淡雅展現，玫瑰亦有養顏潤色之效，「大吉嶺茶」為茶中香檳，濃郁和完美的茶香，入口更顯甘醇，各式茶款搭配餐點滋味香甜，中和魚肉的膩感，與家人朋友共度佳節。

《迎年節、茶香濃:經典綜合茶包禮盒組，價格1280元》。 圖／Whittard 提供

除了上述商品，歡迎大家可以到店櫃試飲選擇您最喜歡的送禮茶飲搭配喜氣紅色或金色的茶罐，或挑選其他新年組合，將新年的喜氣傳遞出去，願您在充滿喜悅的龍年，每一天如茶香濃，生活豐富多彩；每一天都如品茶一般悠然自得。

圖／Whittard 提供

即日起至2024/2/15，Whittard 實體門市2024農曆年節的優惠組合:熱帶水果烏龍茶100g/罐裝 + 威士忌紅茶100g/罐裝 + 經典中禮盒乙個，優惠價 $1,980元（原價 $2,380元）※茶罐顏色任選。

《Whittard英式百年茶品牌也有販售茶具，包裝精美，適合送禮》。 圖／Whittard 提供

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