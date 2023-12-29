學者預言明後年缺電 經濟部：定期發表的缺電論又來了

有關媒體報導梁啟源教授表示2024、2025年會缺電一事，經濟部今（29）日回應指出，梁教授定期會發表的缺電論又來了，去年梁教授就說2023年會缺電、2021年說2022年會限電，果然到了歲末年終，星座老師還沒分析明年運勢，梁老師就先展開缺電攻勢。

經濟部指出，進入再生能源時代後，電力調度、機組歲修的機制已完全不同，也不再只是機組增除役的加減。系統供電最關鍵時段轉為夜尖峰後，電力調度也持續精進，包括抽蓄水力、儲能、慣常水力高水位操作，加上需量管理等機制，也將成新增電源外，台電確保穩定供電的重要工具。

經濟部表示，蔡總統上任後，規劃核定約1,700萬瓩的新增電源，在機組需要興建時間的情況下，持續把備轉容量率由1.64%的低點，逐步拉回穩定情況，今年夜尖峰時段的電力備轉容量率都能維持6％以上，日間則經常有10％以上。目前規劃2023~2030年大型機組容量淨增加910萬瓩，加上再生能源持續增加，電力系統的調度模式與機組歲檢修期程精進調整，要持續確保未來用電需求，也希望社會各界多多支持台電的新增機組計畫，以及電網強韌工程。

至於外界關切新增機組未能如期併網，經濟部說明，從疫情期間勞工確診無法上工，導致工序銜接不順、調度困難開始，到後續承攬商介面整合程序複雜影響工程進度，現在台電已成立專案小組協調，並嚴格監督統包廠商加緊趕工，包括大潭及台中電廠的新燃氣機組，都在持續追趕進度。

在天然氣周轉次數增加部分，經濟部指出，各國在進入再生能源時代後，廣泛使用燃氣發電作為重要的橋接能源，以其快速升降的特性來因應再生能源間歇性。所以2021年政府在公投中努力向社會說明第三接收站的重要性。除了請中油公司持續確保三接外推方案於2025年6月營運的目標外，攸關我國燃氣發電的供應穩定，勢在必行並持續監督中油公司工程進度，也加強碼頭及氣化設施等方式彈性調度氣源，並優先供氣給大型的機組，例如大潭8號機發電，確保供電與供氣穩定。

經濟部表示，梁教授在2021年5月則說2023之後「限電幾乎無法避免」，同一年12月也說2022年「限電幾乎無法避免」，2022年3月又說2024-2027年「限電幾乎無法避免」，今年6月則說2025年要進入限電準備。可以看出他的期盼與提醒，也希望當台電同仁穩健調度、穩定供電時，梁教授也能回顧諸多停電預言，給他們公允評價。

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