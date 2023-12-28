環境部訂定環評審查廢棄物處理原則 共三大重點

環境部今（28）日發布環評審查廢棄物處理設施設置處理原則，供環評委員在審查時參考，包含適用對象及時機、區內處理為原則、須採區外處理者應符合規定等三大重點。

環境部為促使園區廢棄物處理設施量能提升，降低開發行為對環境影響，並考量新設廢棄物處理設施用地難尋，園區內產生的廢棄物應以區內處理為原則，今日發布「環境部審查園區開發行為廢棄物處理設施設置處理原則」。

首先針對適用對象，主要指各類園區開發，包含產業園區、科學園區、科技園區等，適用時機則是園區興建、擴建、變更環評、提出環境影響差異分析及重辦環評時。

其次，規定廢棄物處理設施以園區內處理為原則，開發單位應規劃處理流程，並填具檢核表，納入環評書件中送審。

在園區廠商進駐率達35%時，應提出廢棄物處理設施興建規劃書，進駐率達65%時，應啟動處理設施規劃興建。

第三，若在區內規劃處理設施確實有困難，應依規定評估規劃區外處理設施，園區內應預留面積規劃廢棄物暫存、轉運或前處理設施設置。預留面積分為三級距規定，園區面積30公頃以上、未達50公頃，預留至少0.5公頃；50公頃以上未滿100公頃，預留至少1.5公頃；100公頃以上則預留至少開發面積3%。

資源循環署表示，環境部發布處理原則作為環評審查依據，提供相關部會未來開發園區時，落實設置廢棄物處理設施，確保園區產出廢棄物能妥善處理。

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