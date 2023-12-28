快訊

台大、清大都有…多所頂大碩博班註冊率掛零 教務長揭困境：畢業難找教職

國三生遭割頸不治死亡 蔡總統發聲「致上最深的哀悼及慰問」

獨／小三標籤難撕 謝忻「4無」超慘收入曝光：我咎由自取

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環境部訂定環評審查廢棄物處理原則 共三大重點

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
環境部今（28）日發布環評審查廢棄物處理設施設置處理原則，供環評委員在審查時參考，包含適用對象及時機、區內處理為原則、須採區外處理者應符合規定等三大重點。聯合報系資料照
環境部今（28）日發布環評審查廢棄物處理設施設置處理原則，供環評委員在審查時參考，包含適用對象及時機、區內處理為原則、須採區外處理者應符合規定等三大重點。聯合報系資料照

環境部今（28）日發布環評審查廢棄物處理設施設置處理原則，供環評委員在審查時參考，包含適用對象及時機、區內處理為原則、須採區外處理者應符合規定等三大重點。

環境部為促使園區廢棄物處理設施量能提升，降低開發行為對環境影響，並考量新設廢棄物處理設施用地難尋，園區內產生的廢棄物應以區內處理為原則，今日發布「環境部審查園區開發行為廢棄物處理設施設置處理原則」。

首先針對適用對象，主要指各類園區開發，包含產業園區、科學園區、科技園區等，適用時機則是園區興建、擴建、變更環評、提出環境影響差異分析及重辦環評時。

其次，規定廢棄物處理設施以園區內處理為原則，開發單位應規劃處理流程，並填具檢核表，納入環評書件中送審。

在園區廠商進駐率達35%時，應提出廢棄物處理設施興建規劃書，進駐率達65%時，應啟動處理設施規劃興建。

第三，若在區內規劃處理設施確實有困難，應依規定評估規劃區外處理設施，園區內應預留面積規劃廢棄物暫存、轉運或前處理設施設置。預留面積分為三級距規定，園區面積30公頃以上、未達50公頃，預留至少0.5公頃；50公頃以上未滿100公頃，預留至少1.5公頃；100公頃以上則預留至少開發面積3%。

資源循環署表示，環境部發布處理原則作為環評審查依據，提供相關部會未來開發園區時，落實設置廢棄物處理設施，確保園區產出廢棄物能妥善處理。

廢棄物 環評 環境部

延伸閱讀

龍年春節連假前夕遇周三停收垃圾 北市環保局加班收運

高雄煉油廠提前7年完成整治 打造先進半導體園區

台積進駐楠梓園區效應 經濟部：帶動台灣住友培科、英特格、默克投資

北市春節垃圾清運 除夕中午及夜間加班收

相關新聞

1顆雞蛋7100台幣的那一年 新台幣之父做了這七件事

前陣子1顆雞蛋從3、5元漲到8、10元，讓消費者怨聲載道，其實在台灣一顆雞蛋曾經要價上千元！這是發生在1948年夏天至1...

多項新制明年上路 基本工資調漲、稅制優化等措施一次看

行政院綜合業務處於今於行政院院會報告「2024年元旦利多便民措施」，內容包括勞工基本工資調漲、軍公教調薪4%、調高202...

英業達葉國一投資醫療新創、籲法規開放 太座罵「你要背幾個十字架」

英業達（2356）集團會長葉國一被科技圈封是大善人，近年支持生技醫療新創不遺餘力，甚至因此被太座罵「要背幾個十字架？」但...

海關高層人士異動！關務署副署長屆齡退休 由陳世鋒升任

財政部關務署今（28）日公布高層人士異動，副署長劉莉莉即將屆齡退休，將由現任基隆關關務長陳世鋒升任關務署副署長，所遺職缺...

壯世代就業獎勵計畫 勞動部：完成法制後儘速發布

勞動部擬發就業獎勵鼓勵55歲以上依法退休者就再就業貢獻長才，但遭質疑是空頭支票，勞動部今天說，正參考現行各項措施及評估政...

環境部訂定環評審查廢棄物處理原則 共三大重點

環境部今（28）日發布環評審查廢棄物處理設施設置處理原則，供環評委員在審查時參考，包含適用對象及時機、區內處理為原則、須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。