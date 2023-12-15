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金價強勢大漲2.67%回到2050 台銀估後續高點價位在這裡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
黃金最近漲勢凌厲。（美聯社）
黃金最近漲勢凌厲。（美聯社）

美國聯準會前日宣布利率再凍漲的決定，促使美債殖利率還有美元指數同步走低，帶動金價強勢大漲2.67%，來到2050.7美元，再度站上每盎司2050美元價位，據台灣銀行對金價波動範圍分析，金價後市還可以再看到高點，12月到1月國際現貨金價可望在1980-2120美元間波動。

台銀黃金交易科分析，展望金價後市主要影響因素將為美國利率政策走向，及反映對於2024上半年美國可能降息的預期心理，

法人指出，美國零售銷售與請領失業金人數優於預期，降低經濟陷入衰退疑慮，加上前日聯準會會議Fed表明升息周期已經結束，市場不確定降低，美股早盤上漲，並且出現股債雙漲的格局，10年期美債殖利率也大舉下降10個基點（1基點是0.01百分點），來到3.92%。

對此法人分析，儘管經濟數據優於預期、ECB（歐洲央行）總裁偏鷹派談話，但美債殖利率延續前日FOMC釋放停止升息訊息動能持續下跌，另外，ECB總裁表明市場對降息押注太早，導致歐元走強，加上美債殖利率走低，因此使美元走弱。而美債殖利率和美元指數雙雙走低之下，也帶動金價的大幅上漲。

台銀所出具的報告指出，許多歐美系外銀原先預期的金價都已經被攻破，其中美國銀行更是在11月28日，距離前次的預測相隔不到一個月做出最新的金價預期，美國銀行指出，影響金價最重要的因素仍是利率，如果Fed明年第2季宣布結束升息周期，黃金將吸引更多新的買家，而如果聯準會提前降息，2024年底金價可能會達到創新高的每盎司2400美元，此外摩根大通也分析，隨著聯準會降息，金價可能會在2024年中開始上漲，並在2025年觸及每盎司2300美元的新高價。

台銀分析，長期而言，全球地緣政治的緊張、美中的競爭、供應鏈的重組等，將可望提供金價趨勢上的支撐，而在近期，市場認為美國利率應該已經見頂，明年降息的可能性相當高，過去幾周美元走弱以及美債殖利率的下跌也已經反映此一預期，另外加上地緣政治的問題都是推升金價的助力；此外台銀也表示，12月到1月的季節性需求應可提供金價下檔的支撐，但突然高漲的金價，可能會反向壓抑需求。

金價 美國聯準會 2024

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