畢業半年，近3成新鮮人已轉職 任職這2個產業者最愛跳槽

受到出口嚴重萎縮，民間投資不振的影響，全年經濟成長率下修為1.42%，根據1111人力銀行「新鮮人就業追蹤調查」調查顯示，2023年新鮮人的平均薪資31,452元，站上3萬元的大關，其中資訊學群起薪最高為39,032元，距離4萬元大關只剩一步之遙。

其次是財經學群38,570元，可以觀察到企業為了吸納人才，針對新鮮人加薪，讓新鮮人的薪資快速提升。不過畢業半年，已有近3成新鮮人已轉職，其中又以貿易流通/百貨販售流動最頻繁。

平均薪資看似擺脫基本工資門檻，但在物價飛漲的壓力下，新鮮人對薪資的期待值也跟著水漲船高，已經拉高到38,322元，跟實際上領到的平均薪資出現6,870元的差距，顯示新鮮人對薪資成長的幅度不甚滿意。針對連年調升的基本工資，也有高達7成的新鮮人表示無感，原因在於物價漲幅居高不下43.8%、薪水已超過基本工資25.9%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，儘管薪資持續成長，但近年來物價上漲的幅度早已超越了薪資成長的速度，主計總處最新公布的薪資統計，在剔除物價因素後，今年1到10月全體受雇員工的實質總薪資為53,960元、呈現年減0.87%，是近7年來首見負成長，顯見物價上漲的幅度已吃掉薪資成長的成果，雖然加薪了，但新鮮人仍然感覺薪資被低估。

調查發現，超過5成的新鮮人有意從事兼職，其中4成4希望同時有正職與兼職工作，原因包括：想多賺錢50.4%、正職收入太少37.8%、工作時間彈性31.0%、兼職時薪高23.3%。

調查顯示，畢業半年過去，已經有77%的新鮮人，投入職場就業，為了找到第一份工作，新鮮人平均要投遞11份履歷、面試4次，花費將近1個月的時間，才能順利就業。而求職新鮮人最常考慮的包括薪資福利85.5%、工作地點/交通便利71.6%、職務內容61.6%以及工作氛圍49.7%。

儘管找工作不容易，卻有近3成應屆畢業生在畢業不到半年的當下已經轉職，其中換了第二份工作的占17.4%、換第三份工作6.9%、已經換了第四份工作以上2.9%，還有22.8%選擇以兼職工作為主。

詢問新鮮人想要轉換工作的原因，主要是有更好的工作44.6%、不滿意薪資44.0%、工作沒有成就感33.9%、不適應企業文化26.7%以及常態加班/工時長23.2%。進一步交叉分析發現，新鮮人投入工商業服務業以及教育/政府/團體業的穩定度較高，轉職比率最低，而轉職比例最高的則是貿易流通業以及百貨販售業。

曾仲葳表示，貿易流通業與百貨販售業，雖身處不同企業，但同產業的工作內容卻差異不大，轉職門檻低，較容易因為競業的環境、薪資條件、福利而選擇跳槽。 找工作不容易，卻有近3成應屆畢業生在畢業不到半年的當下已經轉職。示意圖／本報資料照片

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