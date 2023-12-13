勞方批：未訂調漲底線形同廢法

立院三讀通過「最低工資法」，工鬥團體批評，新法跟現行作法無異，只是提高了法律位階，無疑是詐騙全國勞工，形同一部廢法；不過，勞陣卻高度肯定，也預期最低工資將可朝「合理、透明、穩定」方向發展。

工鬥團體昨一早舉行記者會訴求「最低工資法」應明訂調幅不應低於消費者物價指數年增率漲幅，且不得調降，審議委員會決策過程及結果也應公開透明。

新高市產業總工會理事長何政家表示，我國本外勞、時薪制勞工約二三二萬人，超過四分之一的勞工靠著每年調升最低工資才能加薪，從現行「基本工資審議辦法」變成「最低工資法」只訂了消費者物價指數年增率為「應參採」，寫了一堆指標「得參採」，所謂得參採就是「僅供參考」，最後一樣由審議會共識決，和現況無異。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪指出，不分黨派的立委都曾提出「最低工資調整幅度不應低於重要民生物價指數或消費者物價指數年增率之漲幅，且不得低於前一年最低工資」的條文草案，這是最低工資法應有的核心條文，沒有明訂調漲底線的最低工資法就是「廢法」一部。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱也批評，蔡總統七年多前許諾「基本工資要三萬、最低工資要立法」，三萬元確定跳票，現在為了趕政績，搶在選前三讀通過最低工資法，但不過是將現有審議辦法提高為法律位階，把現況當政績還大肆宣傳照顧勞工，這種作法是在「詐欺勞工」。

不過，長期推動最低工資立法的台灣勞工陣線則認為，觀察過去幾年審議經驗，雖然最終決定的參採因素不一，但連年調漲所帶來的效益，已讓社會更體認到提高工資的重要性。未來在法律位階更高的最低工資法之下，最低工資將可預期朝向「合理、透明、穩定」的方向發展，以扭轉台灣低薪普遍化的困境。