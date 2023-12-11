鄭文燦：2030年台灣無人機產值上看4百億
行政院副院長鄭文燦今（11）日在嘉義縣出席無人機產業發展專案辦公室揭牌儀式表示，無人機產業在嘉義可望有新台幣80億以上的產值，到2030年會有近400億元，這是一個非常有潛力的產業，且應用的範圍非常廣泛，軍用、民用都有非常大的潛力。
鄭文燦說，經濟部決定在亞創無人機 AI 創新應用研發中心設置專案辦公室，與地方合作，讓無人機產業在嘉義可以落地生根，成為一個產業聚落，民雄航太園區會由中科院來主導，也會歡迎軍民通用科技的無人機廠商進駐。
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