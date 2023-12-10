央行14日理監事會 利率估不動

中央銀行將於本周四（14日）召開今年最後一場理監事會議，市場預期，我國央行將於美國聯準會步調一致、維持現行利率1.875%不變；金融圈關注，央行總裁楊金龍會後談話內容，是否進一步調整對明年的通膨與經濟成長率預期。

央行9月21日舉行第3季理監事會，決議利率「連兩凍」，並下修今年經濟成長率，從6月的1.72%下調至1.46%，減少0.26個百分點；不過，楊金龍樂觀看待2024年國內景氣，預期在全球商品貿易復甦、產業庫存恢復正常水準下，明年經濟成長將高達3.08%。

展望第4季貨幣政策基調，楊金龍會後發言明顯偏「鷹」，除直言「緊縮會維持較久時間」外，還數度提及，台灣過去物價「低且穩定」，長期約在1%左右，如果因氣候變遷、地緣政治與全球化等因素，導致物價結構改變，長期平均通膨率進一步上漲至1.5%，甚至是1.5%~2%，那麼「利率恐怕就要高一點」，因為「通膨高、利率就要高」。

但楊金龍也說，最近這幾年國內通膨率高於2%，不能作為通膨逾2%將成為「新常態」的判斷標準，還需要更長期的觀察才能下定論。

對於明年是否有降息機會，楊金龍上季回應，「除非明年經濟成長率表現不如預期的3.08%、而是掉得很厲害（指經濟成長大幅下滑）」，否則主要國家都在緊縮，我們也要維持緊縮，只是緊縮幅度不用那麼大。

央行第3季時預估，今年全年CPI與核心CPI年增率分別為2.22%與2.44%，低於去年的2.95%與2.61%，顯示國內通膨持續緩和。

展望明年，央行預估CPI、核心CPI年增率都會低於2%的通膨警戒線，分別為1.83%與1.73%。

楊金龍強調，央行下修今年經濟成長率，主要是今、明兩年的產出缺口皆為負值，不過，「明年出口會比今年好、投資也會比今年好」，加上民間消費持續扮演推動經濟成長的主要角色，帶動明年經濟成長率突破3%大關。

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