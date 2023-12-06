浩鼎法說會／OBI-822 明年首季期中分析 兩平台發展多項 ADC 藥物

浩鼎（4174）今（6）日召開法說會，執行長王慧君表示，公司開發的乳癌新藥OBI-822三期臨床已在進行資料整理，目標明年第1季進行期中分析。浩鼎自行開發的抗體藥物複合體（ADC）OBI-992在12月初向美國食品藥物管理局（FDA）提出臨床一／二期申請，目標明年完成一期臨床。

浩鼎醣抗原Globo H為標的、治療三陰性乳癌的新藥OBI-822，預計2025年三期臨床收案至668人，今年底估計可收到125人。浩鼎目前已開始進行OBI-822三期臨床的資料整理。王慧君表示，OBI-822目標明年首季進行期中分析，主要評估指標為癌症復發或死亡，一旦進展順利，後續還會進行兩次期中分析。

王慧君說明，由於OBI-822所治療的三陰性乳癌為早期治療項目，發展時程相當長，浩鼎已鎖定ADC為後續發展主軸，並自行開發半胱氨酸（Cys-based）共軛平台、與醣類修飾ADC平台（GlycOBI），這二種平台都採用「Plug & Play」（即插即用）策略，與各種抗體、連接子 （Linker）和小分子藥物（Payload）兼容，可依此設計不同的藥物抗體比例（DAR值）；尤其是，GlycOBI平台可克服傳統 ADCs侷限，提高ADC療效和穩定性。

浩鼎已針對兩項技術平台開發了多項ADC藥物，其中OBI-992已在12月初向美國FDA提出臨床一／二期試驗申請，目標明年完成一期臨床。

浩鼎說明，該公司開發的多項ADC藥物選擇了TROP2、Nectin4和HER2三種標靶，OBI-992就是以TROP2為標靶，估計今年全球市場規模為新台幣408億元，另兩項標靶的全球市場也有226億元及880億元。

王慧君表示，浩鼎所建立兩個不同特色的平台，都具有開發首創（First-in-class）和同類最佳（Best-in-class） ADC的潛力。這兩個多功能平台適用於任何抗體，可以協助、並加速ADC開發流程。浩鼎將敞開大門，歡迎潛在的合作夥伴，期待藉此開發出更多有效ADC，為患者提供更好的治療選擇。浩鼎也將全力尋求與外部致力發展ADC產品線的創新公司合作。