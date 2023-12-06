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富蘭克林美國經濟儀表板：連16個月維持在「衰退」的紅燈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱利投資衰退風險儀表板，整體燈號維持衰退的紅燈。(資料來源富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資)
凱利投資衰退風險儀表板，整體燈號維持衰退的紅燈。(資料來源富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資)

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，十一月數據顯示，失業金申請、卡車運輸、零售銷售維持在「謹慎」的黃燈，營建許可、就業信心、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線均維持在「衰退」的紅燈，但整體燈號仍連16個月維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林證券投顧表示，儘管聯準會官員仍不願鬆口升息循環已結束，但從近期美國通膨及經濟降溫跡象顯示，聯準會政策已從緊縮轉為中性、未來將轉為寬鬆，有利債市開啟多頭行情，建議空手者積極把握債券及平衡型基金的進場機會，包括靈活調整股債配置的美國穩定月收益多元資產型基金及精選收益複合債券型基金，或以美元短期票券型基金為資金停泊站，等待股債市震盪買點。

歷史經驗顯示，在史坦普500指數單月漲超8%之後，未來一年漲幅中位數為15.1%，高於單月漲幅小於8%後一年平均10%漲幅，預期美股多頭有望延續至2024年，此外，聯合國氣候峰會於11月30日登場，各國已正式同意成立「損失及損害基金」，史上首見，資金將用來幫助受到氣候變遷影響的國家，初步規模達4.3億美元，並將推動各國持續朝淨零減碳目標邁進，看好全球氣候變遷股票、科技產業、印度/日本等亞洲股票基金前景，建議採取分批加碼或大額定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，今年4月核心個人消費支出(PCE)通膨指數的三個月和六個月年化月增率分別為4.1%和4.5%，均遠高於聯準會的2%目標，但已較6%左右的高峰大幅下滑，到了10月，核心PCE的三個月和六個月年化月增率進一步降至2.5%和2.6%。儘管宣布聯準會成功對抗通膨仍為時過早，但2024年通膨應會穩定在目標範圍內，有望不會進一步升息。

傑佛瑞．修茲進一步分析，隨升息週期逐漸成為過去，投資人已開始將注意力轉向何時開始降息。聯準會有兩種降息情境：推動貨幣政策立場接近中性的降息、將貨幣政策帶入寬鬆領域的降息。而貨幣政策將以「實質」來評估，即聯邦基金利率減去通膨，這代表隨通膨降溫，聯準會可能需降息以避免在無意中收緊貨幣政策。更大幅度降息的催化劑是失業，儘管目前就業市場出現裂痕，但創造就業的能力仍強勁，因此降息時機應還未到來。

傑佛瑞．修茲表示，無論首次降息時點發生在何時，暫停升息通常都對股市有利，歷史上看，在聯準會暫停升息期間，史坦普500指數平均上漲5.1%，顯示該指數可能還有上漲空間。但另方面，聯準會官員可能不願大幅降息，因為降息可能會導致經濟活動持續走高，聯準會的下一步行動需等到2024年上半年才會更加明確，在此之前，轉向更優質和更具防禦性的股票是謹慎的做法。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克(Edward Perks)認為，目前仍偏好債優於股，但仍隨時掌握個別評價面機會，相對看好高品質股、高資本回報率成長股及循環股中表現較為落後的標的。高品質固定收益資產提供較股利股更具吸引力的收益水準，企業轉嫁高物價的能力已越來越有限，獲利將面臨壓力。在過去一年當中，我們主要將資產從高品質股利股轉向高品質固定收益資產，提升收益同時降低風險，現今看到更為廣泛的投資機會與收益機會同時也能夠獲取潛在長期資本增值空間。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽(Sonal Desai)表示，美國就業數據已有鬆動、儲蓄耗盡也將影響後續消費動能，預期經濟成長可能將明顯放緩，然而，通膨雖然滑落但離聯準會2%目標仍有段距離，預期高利率仍將維持一段時間，可能到明年底才可能有降息機會。此外，美國龐大債務和預算赤字壓力，仍將可能推升長天期公債殖利率回揚，在這段調整的過程，金融市場波動難以避免，所幸目前高品質債券殖利率處16年高點，債市的投資能見度及防禦功能提高。

降息 聯準會 2024

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