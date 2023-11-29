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觀光協會與越南旅遊協會簽署備忘錄 目標200萬互訪人次

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
第十屆台越觀光合作會議於越南清化省舉辦，台灣觀光協會與越南旅遊協會(VITA)簽署觀光合作瞭解備忘錄。圖/台灣觀光協會提供
第十屆台越觀光合作會議於越南清化省舉辦，台灣觀光協會與越南旅遊協會(VITA)簽署觀光合作瞭解備忘錄。圖/台灣觀光協會提供

第十屆台越觀光合作會議於11月27日於越南清化省召開，台灣觀光協會會長葉菊蘭受邀參與本次台越觀光合作會議，並於昨（28）日與越南最大的旅遊協會「越南旅遊協會(VITA)」正式簽署觀光合作瞭解備忘錄，藉此促進雙邊觀光交流、提升觀光服務品質、參與雙邊觀光旅遊相關展覽，達成實質送客目的，望藉由台灣觀光協會於國際上的領頭羊角色，強化台越業者形成更緊密的合作關係，朝向雙邊互訪突破200萬人次為目標邁進。

台越觀光合作會議自2012年起辦理至今邁入第十屆，由交通部觀光署及越南國家旅遊總局每年輪流舉辦，為台灣唯一由雙邊政府舉辦的觀光會議，本次觀光合作會議由越方主辦，並於清化省辦理，台方縣市政府、航空公司、觀光相關協會、旅行業、學校等34人參加，會議結論將「支持受邀方參加美食交流活動」、「提升兩國觀光宣傳之規模」、「雙方組織代表團互訪並協調航空公司開闢航線」、「輔導TVA及VITA結合雙邊觀光業者推出送客計畫」等方面促進雙邊交流，亦公布第十一屆台越觀光合作會議將於2024年假台中市舉辦。

台灣與越南交流密切，2019年雙邊互訪人次超過120萬，越南來台為40萬5,396人次，2023年前三季越南來台人次也逼近30萬，超越新加坡、馬來西亞及泰國為東南亞最高，亦為全世界來台第五大市場，十分具有發展潛力。

美國雜誌Global Traveler公布2022年「休閒生活風格獎」，台灣台北第5度獲選「亞洲最佳休閒旅遊目的地」，在在證明台灣是值得一遊的旅遊地。除豐富多元的景點及美食外，注重健康、安全與環保永續，更是台灣的優勢和旅遊軟實力。透過本次備忘錄的簽訂，可望招攬更多越南民眾來台感受幸福魅力，再創台越旅遊人次新高峰。

觀光 越南 2024

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