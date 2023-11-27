虛擬電廠共享 台電：交易規模上看百億

虛擬電廠融入共享的概念，讓企業參與協助台灣強化電網的同時，賣電也能獲得不錯的收益。台電副總經理吳進忠表示，虛擬電廠2022年電力交易平台規模6.2億元，今年全年估將達20億元，台電預期未來很快將突破百億大關。

吳進忠指出， 參與電力交易平台輔助市場的民間業者可自由彈性報價，由電力調度處匯聚電力系統、發電負載及業者報價等資料，進行最佳化作業，配置資源於調度日的使用時段與使用量，以因應再生能源變動性，並提高系統調度彈性。

他舉今年9月實績為例指出，可提供電力的民間企業9月標售的電力占台電採購容量30%，但若以台電當月付出的4.3億元採購電費計算，民間供應商占比達43%。顯示供電的企業反應快速，因而能搶得高價值的供電費率。

吳進忠進一步揭露說，2022年台電在電力交易平台規模為6.2億元，今年前三季累計為14.4億元，估計全年可達20億元規模，較去年成長超過三倍。他預期，虛擬電廠未來的電力交易規模，將很快上看百億元。

吳進中表示，淨零排放對能源的供給與使用勢必產生重大的衝擊與影響，如何確保電力系統穩定、選擇適合台灣電力系統的因應措施是重點，必須兼具經濟與技術可執行性，並納入市場機制，創造綠能時代下民間分散式能源挑戰與機會。電力交易平台運用全國電力數據結合傳統電廠與分散式電力資源，透過交易技術成為可靠性的虛擬電廠，透過公私協力循序漸進實現淨零轉型目標，同時為民眾提供永續且經濟的穩定電力。

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