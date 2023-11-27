虛擬電廠共享 台電：交易規模上看百億

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

虛擬電廠融入共享的概念，讓企業參與協助台灣強化電網的同時，賣電也能獲得不錯的收益。台電副總經理吳進忠表示，虛擬電廠2022年電力交易平台規模6.2億元，今年全年估將達20億元，台電預期未來很快將突破百億大關。

吳進忠指出， 參與電力交易平台輔助市場的民間業者可自由彈性報價，由電力調度處匯聚電力系統、發電負載及業者報價等資料，進行最佳化作業，配置資源於調度日的使用時段與使用量，以因應再生能源變動性，並提高系統調度彈性。

他舉今年9月實績為例指出，可提供電力的民間企業9月標售的電力占台電採購容量30%，但若以台電當月付出的4.3億元採購電費計算，民間供應商占比達43%。顯示供電的企業反應快速，因而能搶得高價值的供電費率。

吳進忠進一步揭露說，2022年台電在電力交易平台規模為6.2億元，今年前三季累計為14.4億元，估計全年可達20億元規模，較去年成長超過三倍。他預期，虛擬電廠未來的電力交易規模，將很快上看百億元。

吳進中表示，淨零排放對能源的供給與使用勢必產生重大的衝擊與影響，如何確保電力系統穩定、選擇適合台灣電力系統的因應措施是重點，必須兼具經濟與技術可執行性，並納入市場機制，創造綠能時代下民間分散式能源挑戰與機會。電力交易平台運用全國電力數據結合傳統電廠與分散式電力資源，透過交易技術成為可靠性的虛擬電廠，透過公私協力循序漸進實現淨零轉型目標，同時為民眾提供永續且經濟的穩定電力。

台電 電廠

延伸閱讀

綠電公司狠詐百名投資客 誆稱和台電簽約...吸金1.6億

中興電奪52億元大單、明年預計再拿300億訂單 總座：最壞的階段已過

華新、中興電 選逾90天

整天插電的保溫瓶是吃電怪獸！台電建議「2物品」搭配用 喝溫熱水更快更省電

相關新聞

綠電信保機制 44企業受惠

經濟部主導綠電CPPA信保機制方案即將端上檯面。規劃由國內八大行庫對購電企業的購售電合約（CPPA）提供信用擔保，由國家...

金融業 看好景氣向上

市場預期，美國聯準會（Fed）將於明年5、6月採取預防性降息，展望明年經濟景氣，富邦金控認為，台灣景氣「最壞時間已經過了...

虛擬電廠共享 台電：交易規模上看百億

虛擬電廠融入共享的概念，讓企業參與協助台灣強化電網的同時，賣電也能獲得不錯的收益。台電副總經理吳進忠表示，虛擬電廠202...

科技、傳產大咖 加入虛擬電廠

為強化台灣電網韌性，分散式虛擬電廠發展正方興未艾。台電仿照德國機制，採行義大利方案，串聯起台達電、群創、友達、中華電、華...

企業負擔部分保證成本 掃除購綠電障礙

為協助排碳大戶買到綠電，經濟部設計綠電CPPA保證機制。依規劃，企業必須每年繳保費和前置作業費給國家融保中心。融保中心訂...

飯店業者自評 薪資與福利不低

飯店業房務員被認為薪資偏低才找不到人，業者還挑工製造缺工假象。飯店業者表示，薪水早已多次調升且供餐，待遇並不差，媒合錄取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。