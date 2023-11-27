金融業 看好景氣向上
市場預期，美國聯準會（Fed）將於明年5、6月採取預防性降息，展望明年經濟景氣，富邦金控認為，台灣景氣「最壞時間已經過了」；國泰金則指出，相較於美國，台灣明年的經濟展望會比今年更好；永豐金則看好2024年為股債雙漲的一年。
展望明年，富邦金控總經理韓蔚廷認為，台灣景氣「最壞時間已經過了」，對明年經濟看法「審慎樂觀」；富邦金控首席經濟學家羅瑋也說，相較於美國，台灣民間消費動能不錯，加上全球終端需求與存貨回補回溫，出口及民間投資隨全球供應鏈恢復將逐漸好轉，在雙重力量帶動下，估2024年台灣經濟成長率有機會達到3%。羅瑋也談及關於美國利率，他直言，美國聯準會今年12月或明年1月是否會再升息，已經不是那麼重要，因為在維持美國經濟動能的前提下，預估明年6月聯準會開始啟動預防性降息。如果今年底或明年初有再升息，降息幅度估計會達到4碼；如果維持現行利率水準不變的話，降息幅度估計為3碼。
國泰金控財務長陳晏如認為，美國通膨率已緩步下滑，就業數據也趨緩，市場預期，美國聯準會在明年5、6月可能採取預防性降息。至於台灣，不論是庫存調整或是出口等經濟基本面，都已經明顯改善，明年的經濟展望會比今年更好。
永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，全球央行看不到升息理由，預料2024年第3季、第4季，美國聯準會將各降息1碼，終端利率降至4.75％，美長債殖利率跌破4％，台灣央行到明年都會持續凍息。
▪ 阿嬤賣房救「欠債2千萬」賭鬼女兒 網友搖頭：賭博成癮無法救
▪ 3次流標！基隆欠稅大戶水岸千萬豪宅被法拍 她花3小時買下創最速紀錄
▪ 新天龍國工程師看過來！這裡明星國中都3字頭
▪ 2萬元烘衣機「值得入手嗎？」 網大推另一電器：乾的不要不要
▪ 網曝超狹窄廁所「僅一個馬桶寬」 網笑翻：帝王登基儀式感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言