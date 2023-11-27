金融業 看好景氣向上

市場預期，美國聯準會（Fed）將於明年5、6月採取預防性降息，展望明年經濟景氣，富邦金控認為，台灣景氣「最壞時間已經過了」；國泰金則指出，相較於美國，台灣明年的經濟展望會比今年更好；永豐金則看好2024年為股債雙漲的一年。

展望明年，富邦金控總經理韓蔚廷認為，台灣景氣「最壞時間已經過了」，對明年經濟看法「審慎樂觀」；富邦金控首席經濟學家羅瑋也說，相較於美國，台灣民間消費動能不錯，加上全球終端需求與存貨回補回溫，出口及民間投資隨全球供應鏈恢復將逐漸好轉，在雙重力量帶動下，估2024年台灣經濟成長率有機會達到3%。羅瑋也談及關於美國利率，他直言，美國聯準會今年12月或明年1月是否會再升息，已經不是那麼重要，因為在維持美國經濟動能的前提下，預估明年6月聯準會開始啟動預防性降息。如果今年底或明年初有再升息，降息幅度估計會達到4碼；如果維持現行利率水準不變的話，降息幅度估計為3碼。

國泰金控財務長陳晏如認為，美國通膨率已緩步下滑，就業數據也趨緩，市場預期，美國聯準會在明年5、6月可能採取預防性降息。至於台灣，不論是庫存調整或是出口等經濟基本面，都已經明顯改善，明年的經濟展望會比今年更好。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，全球央行看不到升息理由，預料2024年第3季、第4季，美國聯準會將各降息1碼，終端利率降至4.75％，美長債殖利率跌破4％，台灣央行到明年都會持續凍息。

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