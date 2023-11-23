快訊

撐到最後一刻 侯友宜明天11點45分登記正副總統

卡達外交部：以哈23日早上停火 下午4點釋放13人質

藍白郭三方會談後 郭台銘晚間臉書PO文感謝「他」

微型辦公產品遭買方偷度做住宅怎解？興富發發言人妙回、全場笑翻

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
微型辦公產品是否會衍生出買方違法做住宅使用的情形，對此興富發建設發言人廖昭雄今（23）日在法說會幽默妙答「我賣一把刀給你，是要給你剁雞，你要拿去砍人，我有什麼辦法」，直白易懂解釋、讓全場笑翻。陳美玲/攝影
微型辦公產品是否會衍生出買方違法做住宅使用的情形，對此興富發建設發言人廖昭雄今（23）日在法說會幽默妙答「我賣一把刀給你，是要給你剁雞，你要拿去砍人，我有什麼辦法」，直白易懂解釋、讓全場笑翻。陳美玲/攝影

因應後疫情時代新創企業發展，興富發建設集團推出微型辦公室商品，包含台中「中港惠民二」、台中「惠國61」、高雄「新興三小段」、高雄「特貿三」，預計在2027年以後陸續取得使照，為成長增添動能。

興富發建設發言人廖昭雄今（23）日在法說會表示，以一家新創團隊10~15個員工來算，最適合新創企業的辦公室面積為30.25坪到45.38坪。

廖昭雄分析，買辦公產品買方就是投資型客戶，這類產品對建商來說，造價成本相對較低，只需完成天（天花板）、地（地板）、壁（牆壁）即可，無需耗費太多的裝修費用，不過現在各縣市政府對辦公室規範不一，像桃園沒規定辦公空間內不能有自己的浴室，但台北市就規定不可以、廁所一定要集中一處。

他指出，現在很多新創企業、網紅自媒體，以辦公為家，因此辦公產品規劃就是要符合產業趨勢、年輕人的需求，因為這類30~40坪的微型辦公產品就是賣給年輕人創業用，認為政府在法規上可以調整、符合消費者需求。

惟微型辦公產品是否會衍生出買方違法做住宅使用的情形，對此廖昭雄幽默笑回「我賣一把刀給你，是要給你剁雞，你要拿去砍人，我有什麼辦法」，直白易懂解釋、讓全場笑翻。

不過廖昭雄分析，從價格來看，中南部市場因房價相對較低，微型辦公產品發展機會優於北部；以手中規劃的四大微型辦公案來看，高雄「特貿三案」量體最大、分回總銷估達445.4億元，加上集團規劃許久，未來該案發展性值得期待。

廖昭雄指出，由於高雄亞洲新灣區定位為5G、AIoT創新園區，因此興富發所標下「特貿三案」希望產品規劃與區域發展結合，並和高軟二、三期、智慧公宅與創業基地連成一氣，因此全案六大建物全做為商辦使用。

興富發建設所拿下的高雄「特貿三案」，目前正進行都更事業計畫審議程序，該案台電、高市府各分回一棟，採大坪數規劃，招商對象以中大企業為主；興富發分回四棟商辦均以微型辦公規劃，其中一棟為70~100坪中大坪數的商辦大樓，另外三棟以30~40坪的微型辦公規劃。

廖昭雄表示，該案台電、高市府分回規劃採大坪數規畫，而興富發以微型辦公產品做定位，希望能同步做到衛星中小企業輔助大企業的功能；該案目前進度為都更審理當中，預計2029年取得使照。

興富發 商辦

延伸閱讀

高雄增48例本土登革熱 有7起家庭群聚

賴清德：台灣共識是不支持民眾黨執政 不支持國民黨班師回朝

高雄陪8立委參選人參拜 賴清德：台灣關鍵時刻 沒有辦法實驗

賴清德參加高雄立委聯合造勢 喊出衝百萬票八席全上

相關新聞

基本工資連升！月領3萬元以下員工低於150萬人 低薪人數降幅明顯

主計總處今天發布「112年5月人力運用調查」統計結果，今年5月全時受僱員工中，平均每人每月經常性收入平均為4萬2630元...

你有領這麼多嗎？2023年全時受僱者經常性收入42630元

主計總處今（23）日公布「人力運用調查」，今年5月全時受僱者每月主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均為...

AI 需求熱絡、拉貨動能增！11月批發業營業額將轉正成長 結束一年長黑

AI需求熱絡，帶動批發業營業額成長。經濟部統計處今（23）日指出，10月批發業營業額達1兆550億元，創歷年同月次高，年...

歐洲商會點出台灣經濟發展三個關鍵問題 國發會回應了

國發會主委龔明鑫今（23）日代表政府接受歐洲商會「2024建議書」，並呼籲商會大力支持促成台歐簽署雙邊投資貿易協定（BI...

歐洲商會2024建議書 龔明鑫呼籲支持促成台歐BIA

國發會主委龔明鑫今天代表政府接受歐洲商會「2024建議書」並出席記者會。龔明鑫致詞時感謝歐洲商會以實際行動長期支持台灣，...

政院宣布減稅利多好消息！後年納稅能省多少 會計師算給你看

近幾年物價高漲，財政部今天（23日）表示，消費者物價指數（CPI）上漲幅度5.5%已達綜所稅免稅額、相關扣除額及課稅級距應調整標準（3%）。因此，113年度每人免稅額由9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額則由20.7萬元調高至21.8萬元，並調高課稅級距金額。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。