微型辦公產品遭買方偷度做住宅怎解？興富發發言人妙回、全場笑翻

因應後疫情時代新創企業發展，興富發建設集團推出微型辦公室商品，包含台中「中港惠民二」、台中「惠國61」、高雄「新興三小段」、高雄「特貿三」，預計在2027年以後陸續取得使照，為成長增添動能。

興富發建設發言人廖昭雄今（23）日在法說會表示，以一家新創團隊10~15個員工來算，最適合新創企業的辦公室面積為30.25坪到45.38坪。

廖昭雄分析，買辦公產品買方就是投資型客戶，這類產品對建商來說，造價成本相對較低，只需完成天（天花板）、地（地板）、壁（牆壁）即可，無需耗費太多的裝修費用，不過現在各縣市政府對辦公室規範不一，像桃園沒規定辦公空間內不能有自己的浴室，但台北市就規定不可以、廁所一定要集中一處。

他指出，現在很多新創企業、網紅自媒體，以辦公為家，因此辦公產品規劃就是要符合產業趨勢、年輕人的需求，因為這類30~40坪的微型辦公產品就是賣給年輕人創業用，認為政府在法規上可以調整、符合消費者需求。

惟微型辦公產品是否會衍生出買方違法做住宅使用的情形，對此廖昭雄幽默笑回「我賣一把刀給你，是要給你剁雞，你要拿去砍人，我有什麼辦法」，直白易懂解釋、讓全場笑翻。

不過廖昭雄分析，從價格來看，中南部市場因房價相對較低，微型辦公產品發展機會優於北部；以手中規劃的四大微型辦公案來看，高雄「特貿三案」量體最大、分回總銷估達445.4億元，加上集團規劃許久，未來該案發展性值得期待。

廖昭雄指出，由於高雄亞洲新灣區定位為5G、AIoT創新園區，因此興富發所標下「特貿三案」希望產品規劃與區域發展結合，並和高軟二、三期、智慧公宅與創業基地連成一氣，因此全案六大建物全做為商辦使用。

興富發建設所拿下的高雄「特貿三案」，目前正進行都更事業計畫審議程序，該案台電、高市府各分回一棟，採大坪數規劃，招商對象以中大企業為主；興富發分回四棟商辦均以微型辦公規劃，其中一棟為70~100坪中大坪數的商辦大樓，另外三棟以30~40坪的微型辦公規劃。

廖昭雄表示，該案台電、高市府分回規劃採大坪數規畫，而興富發以微型辦公產品做定位，希望能同步做到衛星中小企業輔助大企業的功能；該案目前進度為都更審理當中，預計2029年取得使照。

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