水電費詐騙頻傳 數位部有何作為？唐鳳：明年初用短碼

國內詐騙搞不定，數位部還要花上千萬出國觀光！民進黨交通委員會召委何欣純22日指出，近期水電費詐騙狀況頻傳，數位部有何作為？數位部長唐鳳回應說，台水、台電明年初就可用政府專用的「111」短碼，方便民眾辨識詐騙簡訊。

近期不少民眾都有收到台水公司或是台電寄出的電費和水費催繳簡訊。台水公司更聲明表示，已經接獲上萬通電話詢問，民眾要特別留意是詐騙簡訊。立法院交通委員會22日審查數位發展部預算，詐騙問題成為立委追問焦點。

打詐成效令人質疑

對此，何欣純就指出，政府常說打詐國家隊有效，數位部也提供技術支援，會跨部會進行電信防詐，結果最近最熱門的話題竟是「水電費簡訊詐騙」，更已經多人受騙，讓民眾惶惶不安。她質疑，數位部在打擊詐騙上到底有沒有成效？

唐鳳回應表示，台水、台電明年1月1日就會加入「111」政府專用短碼簡訊平台，送簡訊都可以使用「111」的短碼，方便民眾辨識。何欣純說，建議行政效率要快，政府都已經宣布111的短碼，但仍有許多部會與國營事業尚未參與，不僅要有計畫期程，更應透過跨部會要求與強制國家單位加入。

預算都花在出國

民進黨立委趙正宇另指出，數位部今年出國預算高達3733萬，但國內打詐成效不彰，詐騙狀況依舊橫行，建議刪除數位部的出國預算。對此，民主網路司長莊盈志照本宣科說：「各國了解到數位科技對維持跨國貿易有重大貢獻，各國疫後也積極尋找進一步減少貿易障礙的數位技術」。

「詐騙都搞不好了，還在那邊出國，」民進黨立委林俊憲動怒打斷念稿批評：數位部現在連簡單的水電詐騙、民生問題都無法解決，結果都在那邊出國玩。

唐鳳解釋說，因為國際明年正式開始討論跨境數位貿易的業務，各國談判也缺乏一致的規範，台灣難得有機會與歐盟、英國簽訂相關協定，所以才有如此多的出國費用。至於詐騙問題，她說，目前電商高風險賣場的案例已經歸零，加上遊戲點數詐騙件數銳減，顯示防詐上有所成效。

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