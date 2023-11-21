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影／囤房稅2.0打房只聞雷聲？ 張金鶚：地方稅基應調整

經濟日報／ 記者楊凱峻、黃浚維／台北即時報導

針對囤房族所祭出囤房稅2.0，立法院力拚12月18日三讀通過，非自用住家稅率將從原先的1.5%到3.6%，提升至2%到4.8%，且未來也將實施全國歸戶，讓過往跨縣市買房的投資客無所遁形。對於囤房稅2.0將修法上路，政治大學地政系前教授張金鶚認為，稅率提高的確對開發商有所壓力，會間接讓投資客縮手，且目前市場上房市供過於求，在景氣不好情況下，量縮現象會越來越清楚。

張金鶚教授也點出囤房稅2.0的盲點，他分析囤房稅要發揮最大效果，地方政府的稅基必須跟著提高，否則中央的稅率再怎麼高，地方政府稅基未有調整，打房效果恐怕有限。他也指出目前地方政府查炒房，並沒有想像中嚴格，反而讓投資客「上有政策下有對策」，囤房有恃無恐。

同時張金鶚也感嘆，過去8年政府打房力道有限，蔡政府雖然有努力，但與人民期待有所落差，他也警惕檯面上的總統參選人，打房不能只淪為宣傳口號，要朝房市健全房價合理，目標邁進才是治理國家之道。

囤房稅 張金鶚

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