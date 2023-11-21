聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／囤房稅2.0打房只聞雷聲？ 張金鶚：地方稅基應調整
針對囤房族所祭出囤房稅2.0，立法院力拚12月18日三讀通過，非自用住家稅率將從原先的1.5%到3.6%，提升至2%到4.8%，且未來也將實施全國歸戶，讓過往跨縣市買房的投資客無所遁形。對於囤房稅2.0將修法上路，政治大學地政系前教授張金鶚認為，稅率提高的確對開發商有所壓力，會間接讓投資客縮手，且目前市場上房市供過於求，在景氣不好情況下，量縮現象會越來越清楚。
張金鶚教授也點出囤房稅2.0的盲點，他分析囤房稅要發揮最大效果，地方政府的稅基必須跟著提高，否則中央的稅率再怎麼高，地方政府稅基未有調整，打房效果恐怕有限。他也指出目前地方政府查炒房，並沒有想像中嚴格，反而讓投資客「上有政策下有對策」，囤房有恃無恐。
同時張金鶚也感嘆，過去8年政府打房力道有限，蔡政府雖然有努力，但與人民期待有所落差，他也警惕檯面上的總統參選人，打房不能只淪為宣傳口號，要朝房市健全房價合理，目標邁進才是治理國家之道。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住宅法修正三讀 林右昌：租賃契約不得作查稅依據、擴大照顧育兒家庭
▪ 房價漲幅最猛國立大學 陽明交大狠甩區域均價
▪ 新北房價噴！Q3板橋預售漲10% 10區來到6、7字頭
▪ 台南40年超老宅身價不減 價漲逾1成
▪ 宜蘭第一處社宅開工 陳建仁：明年底全國社宅目標107%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言