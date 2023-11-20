最大跨國科研組織EUREKA啟動台灣計畫 國家數創新高

全球最大跨國科研組織EUREKA日前宣布啟動臺灣研發合作計畫（2024 EUREKA GlobalStars Taiwan Call），迄今已有荷蘭、奧地利、芬蘭、瑞典、加拿大等五國表達參與意願，這已經是第四次臺灣獲邀加入該組織之跨國研發合作計畫，由於臺灣科技實力廣獲國際肯定，故此次參與國家反應熱烈，參與國家數創下歷年新高紀錄。

即日與5國啟動聯合徵案

經濟部20日宣布，即日與上述五國啟動聯合徵案，此次徴案聚焦高科技（半導體與矽/光子「積體光路」、數位醫療與生物科技 、先進通訊、先進製造）、永續（移動運輸及循環經濟）等領域，徵案期間自今年11月20日至明年5月21日止，審查通過之提案可獲各自國家經費補助，以鼓勵臺歐進行實質產業研發合作，開拓全球市場新商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧11月15日與五國代表舉辦「2024年Eureka GlobalStars Taiwan徵案啟動暨說明會」致詞中表示，近年來我國和歐洲各國互動熱絡，產業技術司致力於探索關鍵技術領域中的合作機會，臺灣在資通訊占有優勢，具半導體完整的供應鏈，可透過與歐洲夥伴國家產業優勢互補、強強聯手，共同於半導體、積體光路、次世代通訊、先進製造、生命科學、潔淨能源以及人工智慧等領域發展創新解決方案，帶動整體的產業鏈結與成長，進而提升全球競爭優勢。另各國與會代表致詞均表達透過此次徵案共同鼓勵研發合作的高興之情，並肯定臺灣具科技、創新以及高品質的研發能力，為不可或缺的重要的合作夥伴，期待透過更加密切的合作，共同促進在科技和創新領域取得更加卓越的成就。

至今與7國家合作通過11項計畫項目

EUREKA係由47個歐洲與其關係國家（如加拿大、南韓等）組成之官方組織以推動為跨國創新研發計畫，經濟部產業技術司長期以來運用科專計畫支持產業科技國際研發，自2018以來已啟動三次Eureka GlobalStars Taiwan Call徵案，與荷蘭、法國、丹麥、奧地利、英國、加拿大、波蘭等7國家合作通過11項計畫項目，包含光子學和半導體、智慧製造、5G通訊、循環經濟等領域合作，累計吸引超過新台幣4.2億國內外研發資金挹注，促成如我國新創稜研科技與荷商Altum RF公司於半導體氮化鎵半導體材料毫米波天線模組合作研發，應用於高階衛星天線產品，將大幅降低成本及提高效率，未來也將持續透過參與EUREKA GlobalStars計畫支持國際創新和研究合作，鼓勵企業投入創新前瞻技術研發與價值創造。

首度邀集芬蘭、瑞典等北歐國家參與

此次徵案首度邀集北歐芬蘭、瑞典等國家參與，創歷來參與國家數最多紀錄，獲各國高度重視，荷蘭在臺辦事處譚敬南代表、芬蘭商務辦事處羅瑞代表、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處歐瑞思代表、加拿大駐臺北貿易辦事處倪傑民代表皆親臨出席啟動典禮，另奧地利商務代表辦事處Hermann ORTNER 商務代表線上參與致詞，並邀請稜研科技張書維總經理以及荷商Somni Solutions Remco Nieuwland總經理就整合式天線模組、光纖感測等技術成果，分享成功案例與國際合作經驗，共同為此次徵案揭開序幕。 經濟部產業技術司11月15日與五國代表舉辦「2024年Eureka GlobalStars Taiwan徵案啟動暨說明會」，宣布計畫啟動。(由左至右) 荷蘭企業署 Arnold Meijer、經濟部產業技術司邱求慧司長、荷蘭在臺辦事處譚敬南代表，加拿大駐臺北貿易辦事處倪傑民代表、芬蘭商務辦事處羅瑞代表，台北瑞典商會顏克莉總經理。照片提供／工研院

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