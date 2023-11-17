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吳政忠：災防科技導入生成式AI 提高風險管理效率

中央社／ 台北17日電

國科會推出可信任生成式AI模型，今天邀集地方政府參與相關工作坊，行政院政委兼國科會主委吳政忠表示，在環境變遷等多重風險下，盼藉政策引導防災合作，導入生成式AI創新應用，讓災防科技發揮最大效益，提高風險管理效率。

國科會發布新聞稿指出，智慧城鄉溝通平台會議今天登場，由吳政忠主持，並安排「災防科技暨生成式AI地方治理工作坊」，邀集各縣市政府代表針對災防科技的推動與生成式AI的運用，進行意見交流。

國科會表示，今年6月發布「可信任生成式AI模型」（TAIDE）後，已於10月下旬先邀請中央部會代表體驗目前TAIDE的開發情形；這次則邀集地方政府代表，參加TAIDE公部門應用工作坊。

國科會指出，這除是首次攜手各縣市政府了解生成式AI的技術特點與應用情境，以及導入TAIDE需要做何種準備，也期望透過分組腦力激盪，以地方政府實務經驗，集思廣益提出可能的應用情境與需求，比如災害防救科技導入生成式AI的創新應用服務、精進災害防救的風險評估、提升城鄉韌性等。

吳政忠表示，在面臨自然災害和環境變遷的多重風險下，希望能藉由政策引導公私協力進行防災合作，並導入生成式AI創新應用，以提升災害防救工作的質與量，讓災防科技發揮最大效益，提高災害風險管理的效率，以建構台灣成為具包容性及數位化社會；這次會議也特別安排國家災害防救科技中心，介紹災防科技的推動落實與地方應用。

吳政忠指出，生成式AI已被證明可在多個領域展現應用價值，其發展潛力超乎想像；政府公部門如何運用生成式AI提升內部工作或對外服務效率，成為各界關注焦點。他表示，未來將開放公部門應用測試的申請，讓更多公部門人員進一步發想生成式AI技術在解決公共事務中的潛在價值，實現TAIDE落地應用，從而提升政府運作效率和效益。

為加速智慧城鄉創新應用普及，順暢中央與地方溝通管道，協調跨部會和地方智慧城鄉投入，行政院於2017年6月起，建立「智慧城鄉溝通平台」，透過分享優良解決方案及經驗，再由中央、地方一起推動。

AI 地方政府

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