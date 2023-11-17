上班族幸福感平均55分 「固定加薪」為最有感的福利

身為上班族的你幸福嗎？根據1111人力銀行今（17）日發布的最新調查顯示，上班族平均幸福感指數為55分，相較於去年分數微幅上升，其中有五成四上班族認為目前任職的公司是「幸福企業」。

至於在上班族心目中，幸福企業應該具備那些條件？包括每年固定加薪79.8%、福利優於同業67.1%、給予員工休假優於勞基法規定57.4%、升遷管道透明56.7%，以及工時可彈性安排54.4%，都是上班族最有感的福利。

相反的，調查中自認幸福感低落的主要原因則有，薪水偏低49.9%、長期沒加薪49.1%，以及工作量太大無法負荷31.1%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，物價持續翻漲對上班族造成極大的壓力，根據主計處最新的報告，10月份消費者物價指數再度飆破3%，創下九個月來的新高，其中食物類漲幅最大5.51％，其次是教養娛樂類漲3.08％，上班族生活負擔變大，如果企業有固定的調薪制度，薪資能逐年成長追上物價，幸福感自然大增。

此外，曾仲葳還提到，調查亦顯示，企業想要長久留住人才，降低流動率，可以把握三大心法，除了提供優於同業的薪資水準，在體制內透明合理的升遷制度，讓員工充分感受到付出可以獲得回饋，才有更大的成長動力，此外企業主懂得尊重並感謝員工的付出，也是上班族在意的關鍵之一，唯有老闆把員工當作人才，員工才能在崗位上發揮戰力，若只是把員工當奴才，很快就會面臨人才流失的窘境。

隨著時間接近年底，上班族最關心的調薪議題也被搬上檯面，陸續有企業宣布明年度調薪幅度，調查發現有五成五的上班族，服務的企業有固定的調薪制度，平均每次調薪5.1%。對上班族來說一旦企業常年不調薪，容易造成員工離職率高、騎驢找馬無心工作、效率下降、向心力不足等狀況。

至於那些產業因為福利優渥最受上班族的青睞呢？調查結果顯示金融業、科技業以及營造建築，是上班族最嚮往的三個產業，而轉職時上班族最在意的條件包括優渥的年終獎金82.0%、固定調薪80.0%、彈性工時48.5%、優於勞基法的休假制度41.7%，以及在家上班27.6%。

曾仲葳表示，金融業的平均薪資在各產業中一直居於前段班，從主計處公布今年1-9月每人每月平均總薪資，金融業以10萬4753元，居各產業之冠，再加上金融業大多有穩定的調薪制度與優惠利率等福利，讓多數上班族心嚮往之。

此外，台灣的資訊科技業一直在全球的產業供應鏈中佔有一席之地，根據工研院的預估，2024年台灣資訊電子業產值將成長7.57%，達到10.01兆，占整體製造業的四成二，可以說是台灣產業發展的關鍵引擎，不但拉抬了資訊科技業的薪資水準，每年年終資訊科技業優渥的年終分紅也吸引上班族的關注。

至於建築營造/不動產業，是近年產業熱度高，根據內政部的統計資料，全台營造廠的家數已經逼近2萬家，資本額也接近兆元，雙雙創下新高，勞動部針對營建工程業的人力需求預估，也創下有史以來高點，人才供不應求，帶動營造端的薪資翻升，成為上班族心中理想產業。

上述「上班族職場幸福感調查，是1111人力銀行進行「上班族職場幸福感調查」，針對上班族會員隨機抽樣，調查時間2023年10月25日到11月15日，有效樣本數1,340份，信心水準95%，誤差值為正負2.68個百分點。

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