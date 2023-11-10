永續與綠能科技研究學院今揭牌 三大跨領域培養人才

行政院長陳建仁今（10）日陪同副總統賴清德出席中央大學「永續與綠能科技研究學院」揭牌典禮時表示，今日揭牌的「永續與綠能科技研究學院」，未來將與國內知名企業共同合作，規劃「永續綠能科技」、「永續去碳科技」與「永續領導力」三大跨領域碩博士學位學程，對接企業需求，落實產學共創的理念，並加速培育更多高階綠能科技人才，帶動國家重點領域的產業發展。

陳建仁指出，氣候變遷對人類生存、國家安全與全球環境的威脅與日俱增，現在全球已有130多國提出「2050淨零排放」的宣示與行動，蔡總統也於2021年4月22日世界地球日宣示「2050淨零轉型」是台灣產業轉型的目標。

陳建仁表示，台灣卓越的高科技產業是奠定國內相關產業發展與經濟起飛的重要基石，但隨著科技發展一日千里，以及近年地緣政治與氣候變遷的衝擊，現今台灣的半導體與資通訊產業皆面臨世界各國的激烈競爭。而為了因應快速變遷的全球科技趨勢，亟需培養下一代優秀的科技人才投入，才能帶領台灣開創更輝煌的世代。

陳建仁指出，為強化產官學研的合作，讓大學應用研究的成果帶領產業技術創新發展，政府於2021年推動《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》（人培創新條例），讓大專校院在組織、人事、財務、採購及設備資產等方面，更具彈性發展空間，並建立更順暢的產學系統性對話機制，讓大專院校能夠即時回應產業技術與人才的需求，促進產業創新與提升。

陳建仁表示，中央大學是台灣最早提出以「永續發展」作為教學和發展總目標的學校，長期聚焦於全球環境跨域研究。而今日揭牌的「永續與綠能科技研究學院」，更是《人培創新條例》在2021年立法通過之後，第11所加入設立研究學院行列的大學，也是第12個設立的研究學院。未來該學院將與國內知名企業共同合作，規劃「永續綠能科技」、「永續去碳科技」與「永續領導力」三大跨領域碩博士學位學程，對接企業需求，讓學生除了發展學識基礎外，還能體驗更多元的產業學習環境，同時輔導學生取得永續發展相關證照，落實產學共創的理念，並加速培育更多高階綠能科技人才，帶動國家重點領域的產業發展，為臺灣綠能產業奠定雄厚基礎，進而引領全球發展。

陳建仁強調，「2050淨零排放」已是全球共識，未來企業淨零轉型勢必帶動全球綠能科技人才的需求，人才培育與產學合作的創新，更是提升國家競爭力的關鍵。例如台積電（2330）已加入RE100聯盟（100% Renewable Energy），力求履行100%使用再生能源的承諾，且終期製程用水將全量使用再生水，同時也會妥善處理產製廢棄物，具體落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神，實現「零廢製造中心」的目標。

最後，陳建仁再度感謝在場所有產官學研界先進的努力，相信透過跨部會合作、公私協力等方式，將能培育更多優秀的人才，讓台灣產業獲得大躍升。

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