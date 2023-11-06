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賴清德提出「桃竹苗大矽谷計畫」 國發會：樂觀其成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

有關民進黨總統參選人賴清德提出「桃竹苗大矽谷計畫」的規劃，國發會今（6）日表示，政府持續推動基礎建設，以因應科技產業升級需求，前已擘劃南部半導體材料「S 廊帶」，推動南部城市產業結構的轉變。此時，桃竹苗地區高科技產業上中下游供應鏈完整，未來配合交通運輸路網與基礎建設提昇，預計可形成台灣西部科技廊帶的南北串連。

國發會強調，對「亞洲．矽谷計畫」擴大到桃竹苗大矽谷計畫樂觀其成，期盼產業發展帶動就業機會及薪資，讓更多國人能夠共享經濟發展成果，平衡區域發展。

國發會表示，行政院會於2021年4月通過規劃建置南部半導體S廊帶，行政院於2019年至2023年7月已分別核定南科高雄第二園區(橋頭園區)、屏東園區、嘉義園區及高雄第三園區(楠梓園區)等籌設計畫，加上南科既有台南園區與路竹園區，園區開發後將串聯大高雄及南部地區既有半導體產業聚落及其供應鏈，並推動南部城市產業結構的轉變。

國發會表示，桃竹苗地區因竹科40多年來的發展優勢，產業上中下游供應鏈完整，已成為國際半導體產業聚落重鎮，目前竹科管理局轄下有竹科基地、寶山基地、竹南基地、銅鑼基地、龍潭基地、竹科X基地及宜蘭基地，多數位於桃竹苗。未來竹科將持續推動竹科三期、竹科X基地二期及龍潭園區擴建，構建桃竹苗科技產業聚落，以竹科及寶山基地為先進製程及研發中心，結合IC設計產業往下一個世代發展，其餘園區分散建置，並且發展半導體關聯產業、供應體系，建構完成的產業生態圈。

國發會還指出，國發會自2016年起推動亞洲．矽谷1.0至2.0，協助IoT產業加速進化，並積極導入5G、AI等關鍵技術，鼓勵AIoT解決方案向國際輸出，並加速新創事業的成長及出場，建構完成的產業生態圈。未來從亞洲．矽谷計畫，擴大到桃竹苗大矽谷計畫，不但與半導體等上下游供應鏈串連，更擴大跨產業聯合發展。國發會對於此發展趨勢表達樂觀其成。

國發會並提到，政府將持續投入公共建設，前瞻擘劃產業發展所需公共基礎建設，例如三大聯通管工程(石門水庫至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管及曾文南化聯通管)，有效改善桃竹、中部及南部地區供水調度及備援能量，加上海淡廠、再生水廠的建置計畫，確保區域供水穩定；並發展離岸風電、太陽能、儲電系統，提高電網韌性、布建智慧電網、健全雙迴路送電機制，持續穩定供電；並透過高速公路交流道改善及西部台61線濱海快速道路優化，配合區域軌道系統串連，提供便捷交通運輸網絡。

國發會表示，透過政府過往推動公共建設與資源合理配置，已提供半導體為核心的科技產業穩定發展基礎，透過建置南部半導體S廊帶與桃竹苗科技產業聚落南北串連，可帶動產業投資新興製程及相關應用，吸引人才進駐，創造優質就業機會，帶動經濟發展，與全民共享經濟成果。

國發會 半導體 竹科 賴清德

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