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自行車廠明年營運有望好轉 巨大、美利達盤中勁揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（3）日開高走高，盤中最高一度達16514.89點，挑戰收復季線，其中台廠自行車供應鏈表現強勢，巨大（9921）盤中上漲逾半根停板，美利達（9914）上漲逾3.5%，桂盟（5306）、日馳（1526）也有超過2%漲幅。

巨大9月營收63.3億元, 年減20.9% ；第3季營收195.1億元，為11季以來低點，季減 13.1%，年減24.5%，累計前九月營收620.9億元，年減12.3%。在庫存問題爆發以來，巨大今年第3季營收跌破200億元大關。

巨大公司表示，9月自有品牌銷售仍以捷安特中國大陸內銷表現最佳，營收較去年同期大幅成長超過六成，主要是中高階運動車款持續熱銷，尤其是公路車成長顯著；捷安特歐洲及美國因受市場通路庫存消化影響，營收下降。

美利達9月營收19.3億元、年減38.5%；累計前九月營收225.2億元，年減14.5%，累計前九月營收36.8億元，年減 35.6%。

展望後續營運，美利達行銷本部副總經理鄭文祥表示，下半年加速供應鏈庫存去化，因此營收表現相對保守，而明年起，除了中國市場維持成長態勢，也看好E-Bike的市場需求仍維持穩健。

營收 巨大

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