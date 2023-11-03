自行車廠明年營運有望好轉 巨大、美利達盤中勁揚

近3年來在新冠疫情的肆虐之下，不僅期間國門關閉，解封之後因疫情期間「防疫險之亂」導致產險業者慘賠，使得保險業者對於和海外突發疾病醫療相關的旅平險商品，更加戒慎恐懼，並且進行大改版。而其中，就有4大改變，是保戶不可不知的。 至於疫後該怎麼選擇旅平險，保險業者則建議，可以用旅平險作為主險，再搭配意外醫療附約，或者同時搭配意外醫療附約和海外突發疾病醫療附約這2種附約，並依照6大項目貨比三家。

2023-11-03 10:00