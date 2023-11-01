快訊

飯店酒吧竟用「姑婆芋」當餐盤 北部2民眾吃炒飯10分鐘就中毒

李克強靈堂曝光 引發眾多網友憤怒：村支書都比這闊氣

習近平首次視察人行…大陸經濟來到拐點 如何觀察可能變化

核電是綠電？　核安會主委：綠能有較嚴密定義

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
立法院教育及文化委員會邀請核能安全委員會主委陳東陽（右）列席報告業務概況並備質詢。記者曾學仁／ 攝影
立法院教育及文化委員會邀請核能安全委員會主委陳東陽（右）列席報告業務概況並備質詢。記者曾學仁／ 攝影

針對行政院長陳建仁在立法院答詢時表示「核電是綠電」，但台灣若要發展核電，要考慮核廢料處理及民眾是否可以接受，核能安全委員會主委陳東陽上午在立法院表示核能是低碳能源，綠能有比較嚴密的定義。

立法院教育及文化委員會今天邀請核安會主委陳東陽列席報告業務概況並備質詢，陳東陽在會前接受媒體訪問時表示核電是綠電，但台灣若要發展核電，要考慮核廢料處理及民眾是否可以接受，現有的核廢料處理對台灣有極大的壓力，民眾也不太能接受。

針對行政院長陳建仁在立法院答詢時表示「核電是綠電」，核能安全委員會主委陳東陽（中）上午在立法院表示「核能是低碳能源，綠能有比較嚴密的定義」。記者曾學仁／ 攝影
針對行政院長陳建仁在立法院答詢時表示「核電是綠電」，核能安全委員會主委陳東陽（中）上午在立法院表示「核能是低碳能源，綠能有比較嚴密的定義」。記者曾學仁／ 攝影

核電 東陽 核廢料

延伸閱讀

陳建仁稱核電是綠電 侯友宜：神主牌不見了 跟我腳步走不錯

打臉陳建仁？ 王美花：台灣綠電沒有包括核電

調查局跨境犯罪研討會 陳建仁：假訊息是民主最大威脅

陳揆：核融合發電樂觀其成 支持沒有核廢料且安全可靠的能源

相關新聞

獲利回吐！截至今年9月底 勞動基金收益數4,991.6億、收益率8.99％

勞動基金運用局今（1）日發布最新勞動基金績效。因今年以來全球金融市場大幅震盪，整體勞動基金截至2023年9月底止規模為6...

三立持股中嘉 立委批NCC只要求改正「是放任業者踩紅線」

時代力量立委邱顯智、陳椒華指出三立電視台、萬海等新聞頻道業者、股東透過轉投資上層控股泓順公司，控制系統台中嘉數位股權達2...

國際人才服務及延攬中心啟用 蔡總統：讓台灣成為世界級人才匯聚中心

蔡總統今（1）日出席「國際人才服務及延攬中心Taiwan Talent啟用記者會」時指出，「國際人才服務及延攬中心」的啟...

核電是綠電？　核安會主委：綠能有較嚴密定義

針對行政院長陳建仁在立法院答詢時表示「核電是綠電」，但台灣若要發展核電，要考慮核廢料處理及民眾是否可以接受，核能安全委員...

能海搶攻百億充電市場 推機車多功能充電樁

能海電能科技公司(4586)今天舉辦產品發佈會，公開發表新一代符合CNS國家標準的機車多功能充電樁，體積僅等同家用熱水器...

三倍券1000元遭質疑移做他用 經部：全數給付店家

關於近日網路流傳前立委郭正亮說法，稱政府恐將民眾領券支付的1000元移做他用。經濟部今天發聲明駁斥，強調民眾所支付的10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。