核電是綠電？ 核安會主委：綠能有較嚴密定義
針對行政院長陳建仁在立法院答詢時表示「核電是綠電」，但台灣若要發展核電，要考慮核廢料處理及民眾是否可以接受，核能安全委員會主委陳東陽上午在立法院表示核能是低碳能源，綠能有比較嚴密的定義。
立法院教育及文化委員會今天邀請核安會主委陳東陽列席報告業務概況並備質詢，陳東陽在會前接受媒體訪問時表示核電是綠電，但台灣若要發展核電，要考慮核廢料處理及民眾是否可以接受，現有的核廢料處理對台灣有極大的壓力，民眾也不太能接受。
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