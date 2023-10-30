工商界11月見各組總統參選人談能源政策 王美花這麼說
針對工商團體11月將與各組總統參選人談能源政策一事，經濟部長王美花今（30）日表示，「穩定供電」是最重要目標，經濟部會持續做好管理。
傳九大工商團體擬於11月中下旬邀請各政黨總統參選人座談，據了解工商團體將聚焦能源、經濟發展、兩岸關係、教育人力與國際經貿等五面向。
立法院經濟委員會今日繼續審查113年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分，王美花會前接受媒體詢問，做了以上表示。
關於穩定供電，王美花表示，今年以來，我們電力供給的備轉容量率都維持在10%或更高。也因為更多綠電供給，電力調度也有更多彈性調整空間，穩定供電是最主要目標，經濟部會持續做好管理。
另外在綠電部分，王美花指出，很多大廠因國際供應鏈要求，都必須達成減碳目標，因而經濟部要更加快腳步提供更多綠電。至於如何增加綠電供給、方便廠商購買取得，經濟部會持續與業者溝通。
此外，王美花還提到，碳排也是產業界關切的，配合歐盟碳邊境調整機制（CBAM），及環境部碳費收取等，經濟部也密集跟產業溝通，也持續協助廠商因應碳排並了解相關法規。
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