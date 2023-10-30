什麼情況下 GDP 慘到無法「保1」？ 主計長朱澤民這樣說
景氣燈號變燈了，立委們今（30）日持續關心今年GDP能不能有1.5%？有沒有可能不「保1」？對此，主計總處主計長朱澤民答詢表示，今年GDP能不能達到1.5%，我們樂觀期待，11月底會公布最新數據。
朱澤民也提到，以目前情況發展下去，今年GDP「保1」是樂觀的。除非國際有重大突發的經濟波動，像是地緣政治、大規模戰爭，且影響範圍大。
立法院財委會今審查中華民國113年度中央政府總預算案，立委聚焦關心今年GDP表現，以及貧富差距擴大、貧窮感愈來愈深等議題。
國民黨籍立委林德福問，今年GDP能不能有1.5%？還有物價高漲，一般民眾薪水趕不上，痛苦指數愈來愈高，CPI年增率連續二個月超過2%，9月甚至逼近3%。對此，朱澤民答詢表示，今年GDP能不能達到1.5%，我們樂觀期待，11月底會公布最新數據。
林德福再問，我國貧富差距擴大是不是已經不可逆？政府總是拿GDP成長率在吹捧，但為什麼多數民眾感覺愈來愈窮？對此，朱澤民今表示，政府除了從各項租稅和社福政策來縮小貧富差距外，也必須提升員工生產力，生產力提升進而報酬就會增加，這樣比較可以改善。
國民黨籍立委羅明才則問，之前主計總處預估今年GDP可以「保2」，現在卻保不下去。對此，朱澤民答詢表示，「保2」是2月時講的。國民黨籍立委曾銘宗追問，會不會沒辦法「保1」，什麼情況下GDP沒辦法「保1」？
對此，朱澤民答詢表示，以目前情況發展下去，今年GDP「保1」是樂觀的。除非國際有重大突發的經濟波動，像是地緣政治、大規模戰爭，且影響範圍大。
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