投資不振 中經院下修今年GDP至1.38％ 目前各機構最低

由於投資不振，中華經濟研究院今（20）日下調2023年全年經濟成長率至1.38%，較7月預測值下修0.22個百分點，是目前各主要機構當中最低。中經院院長葉俊顯表示，除了全球需求走緩外，國內投資以及商品貿易成長較預期更顯疲弱，是此次下調主因，目前預測2024年經濟成長率為3.03%。至於以巴衝突將會造成多大影響，葉俊顯認為，要視戰爭持續多久及範圍是否擴大。

在2023年全年CPI年增率部分，中經院預測為2.24%，超過2%通膨警戒線。對此，中經院經濟展望中心主任彭素玲提醒，目前最令人憂心的是，以巴戰爭可能擴及中東地區其他國家，如伊朗，不旦會使戰事衝突更加惡化，也將影響石油能源供應，並透過油價影響各國通膨走勢，以及貨幣政策走向、衝擊全球金融體系，或再次上演1970年代的中東石油危機。

但對於未來經濟情勢，中經院並不悲觀。葉俊顯表示，「距離隧道口已經很近，看到光了」，且目前AI需求的燕子已經出現，期待明年可以看到明顯的燕群飛來。經濟成長模式可望由今年的「內溫外冷」，明年轉為「內溫外也溫」的相對平衡情形，預期未來經濟情勢是往好的方向走。

國泰世華銀行首席經濟學家林啓超指出，目前3Ｃ庫存最壞的時刻已過，預期在基期效應與庫存偏低的因素下，明年台灣出口應會漸有起色，「補庫存」將會是明年景氣復甦的主要動力。但，美國的通膨與大陸的景氣復甦將是二大不確定因素。

此外，林啟超也提醒，油價波動和新台幣貶值，明年是否可能再度發生「輸入性通膨」，並造成通膨預期，則需要密切關注。至於以巴戰事，則須留意衝突的範圍和時程，伊朗介入或戰事範圍限縮在加薩走廊，所受到的衝擊是不一樣的。

成功大學經濟學系教授林常青也認為，接下來的經濟情勢「審慎樂觀」，由於美國經濟比預期好，大陸也轉好一些，期待11月、12月是否能有額外的需求再被引發出來。此外，目前來自產業界的氛圍是，筆電、智慧型手機的需求，在第4季可望逐漸回溫，2024年在雲端服務、生成式AI，以及伺服器、網通設備應該也會有比較大的突破，再加上美國寬鬆的貨幣政策，也是值得期待的部分。

中經院指出，由於全球經濟前景不明，廠商投資轉趨審慎保守，高利時期也使廠商投資成本升高，投資意願降低，以及上年基期較高影響，預期國內固定資本形成及民間投資今年的年增率分別為-4.73%、-6.55%，2024年則分別為3.77%、2.92%。2023年國內固定資本形成對經濟成長貢獻負貢獻1.24個百分點，2024年則轉為正貢獻0.98個百分點。

中經院還表示，新台幣對美元匯率受到亞幣連動，以及通膨、利差與經濟情勢等因素影響，在東亞國家經濟成長多為下修，且亞幣呈現貶值走勢下，預估2023年新台幣兌美元匯率，全年平均匯價約為31.18元，較去年的29.81元貶值約1.37元，貶值約4.4%。

不過，彭素玲提醒，景氣復甦仍面臨多個不確定因素，包括各國通膨與貨幣政策動向對全球經濟的影響，中國大陸後疫時期經濟走勢及兩岸政治和經貿關係動向，以及國內投資支出與庫存去化進程，還有俄烏戰爭、以巴衝突與中東情勢發展等，都須密切關注。

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