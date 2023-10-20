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SRF被質疑非綠能 經部次長曾文生：還需要對國人做更多的溝通

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
經濟部次長曾文生今出席2023台灣氣候變遷博覽會，表示SRF的運用是成熟技術，還需要花更多時間跟國人做說明。記者柳名耕／攝影
經濟部次長曾文生今出席2023台灣氣候變遷博覽會，表示SRF的運用是成熟技術，還需要花更多時間跟國人做說明。記者柳名耕／攝影

環境部近年推動的SRF（固態再生燃料）主要是將廢棄物燃料化，解決高熱值廢棄物處理，也可以讓家用、事業廢棄物分流，但遭環團質疑是假綠能經濟部次長曾文生今日上午出席台灣氣候變遷博覽會，他表示SRF的運用在國際是成熟的技術，但需要花時間跟國人說明。

環團、立委質疑環境部推動的SRF是假綠能，認為燃燒成分包含塑膠、橡膠等廢棄物，有業者甚至加入工業汙泥，這些廢棄物經篩分、均值化處理就可以提升熱值，使其發電率超過25%，但燃燒的燃料是石油的塑膠，不應稱為綠能。

曾文生今天出席2023台灣氣候變遷博覽會，指出SRF的運用在國際上是成熟的技術，經濟部會花更多得時間將SRF可以應用的方式去跟國人說明，畢竟要走向淨零減碳，很多方法都要妥善運用。

至於將SRF歸類為綠能，曾文生說明，再生能源的應用方式，可能大家對它還不太熟悉，這需要溝通，若環團需要了解，經濟部也可以做更多的解釋。

廢棄物 綠能 經濟部

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