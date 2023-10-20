SRF被質疑非綠能 經部次長曾文生：還需要對國人做更多的溝通

環境部近年推動的SRF（固態再生燃料）主要是將廢棄物燃料化，解決高熱值廢棄物處理，也可以讓家用、事業廢棄物分流，但遭環團質疑是假綠能，經濟部次長曾文生今日上午出席台灣氣候變遷博覽會，他表示SRF的運用在國際是成熟的技術，但需要花時間跟國人說明。

環團、立委質疑環境部推動的SRF是假綠能，認為燃燒成分包含塑膠、橡膠等廢棄物，有業者甚至加入工業汙泥，這些廢棄物經篩分、均值化處理就可以提升熱值，使其發電率超過25%，但燃燒的燃料是石油的塑膠，不應稱為綠能。

曾文生今天出席2023台灣氣候變遷博覽會，指出SRF的運用在國際上是成熟的技術，經濟部會花更多得時間將SRF可以應用的方式去跟國人說明，畢竟要走向淨零減碳，很多方法都要妥善運用。

至於將SRF歸類為綠能，曾文生說明，再生能源的應用方式，可能大家對它還不太熟悉，這需要溝通，若環團需要了解，經濟部也可以做更多的解釋。

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