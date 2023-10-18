工具機公會籲爭取關稅優惠及放寬大陸商務人士來台申請

台灣工具機暨零組件公會今(18)日召開第6屆第2次會員大會，理事長陳伯佳建請政府，儘速洽簽FTA、加入CPTPP，協助業者爭取關稅優惠；另外，由於台灣與中國大陸往來頻繁的洽公活動與參展需求，也呼籲政府適時放寬中國大陸商務人士來台申請。

陳伯佳指出，工具機產業也要積極改變，過去一年除了推動產業共同規範，也與工總合作建置工具機減碳供應鏈。未來一年，則希望完成「產業類別規則(PCR)」，協助業者訂出碳足跡係數，加速產業碳盤查。

工具機暨零組件公會今天召開第6屆第2次會員大會及志工聯盟頒獎活動，國內各大公協會與學研單位代表與會，產官學研齊聚一堂，熱鬧非凡。

與會貴賓包括行政院經貿辦公室副總談判代表楊珍妮、行政院公共工程委員會副主任委員葉哲良、經濟部次長林全能、國際貿易署副署長李冠志、內政部司長林福來、台中副巿長黃國榮、產業發展署組長郭肇中等人。

陳伯佳致詞，首先感謝經濟部長王美花長期關注產業動態並積極協助解決產業問題，是非常認真的政務官，同時感謝今年帶領經濟部相關部會首長，為產業擘劃疫後振興方案，提供疫後產業振興的數位化與低碳化升級轉型計畫資源，並對經濟部採納公會建言，協助國內業者穩定工業電價表示謝意。

陳伯佳建請政府儘速洽簽FTA、加入CPTPP，協助業者爭取關稅優惠，另外，由於台灣與中國大陸往來頻繁的洽公活動與參展需求，呼籲政府適時放寬中國大陸商務人士來台申請。

這是陳伯佳就任工具機公會理事長後主持的首場會員大會，他逐一說明工具機公會現有的7個專委會專業分工，在全體理監事的支持下，以智庫委員會為核心，依工具機產業白皮書發展方向為指引，在技術研發、市場拓銷、產學合作、節能減碳、供應鏈管理及社會公益等都有不錯的成果展現。

陳伯佳指出，工具機公會技術委員會推動產業規範迄今，超過200家國內業者響應，產出多項設計規範與品質規範，並開始於業界應用，後續將鎖定綠色工具機技術、智慧零組件、國產關鍵零組件應用等課題。

而產學委員會則長期關注人才養成，積極爭取政府跨部會資源，並推動iPAS產業人才能力鑑定，務實解決產業人才問題，與落實產業人才職能培育。

今年E(環境保護)委員會與產業發展署、全國工業總會合作辦理多場碳盤查課程，並建置國內第一條工具機減碳供應鏈，透過以大帶小，像台中精機、協易機（4533）就協助供應商朝減碳方向發展。公會也將推動工具機「產業類別規則(PCR)」，希望在一年內完成，協助工具機暨零組件業者訂出碳足跡係數，加速完成產業碳盤查。

今年2月，S(企業社會責任)委員會號召會員廠商捐助資金及物資給土耳其震災，公會成為國內第一個響應政府賑災的產業公協會。此外更以公會名義成立志工聯盟，投入淨山與扶助弱勢活動。

G(公司治理)委員會則聚焦供應鏈管理，協助會員廠商逐步建立數位化供應鏈管理能力，進而提升工具機產業供應鏈韌性。

由於公會明年3月將首次在台北南港獨力舉辦「台灣國際工具機展(TMTS 2024)」，產業推廣委員會規劃以10項展覽元素結合數位化會展技術，展現數位轉型與綠色轉型，串連完整工具機產業生態系，形塑工具機永續新未來，並強調TMTS 2024將提供參展商及參觀者，前所未有的創新參展體驗。

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