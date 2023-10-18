關鍵技術清單12月將公布 第一波涵蓋四大產業

國安會秘書長顧立雄日前表示，台灣年底前將公布一份關鍵技術清單，界定涵蓋半導體、農業、航太和資通科技（ＩＣＴ）等產業的國家核心關鍵技術。對此，國科會主委吳政忠今（18）日指出，會先召開關鍵技術審議會，會議會盡快召開，預計12月就會先公布第一波的名單。

吳政忠今日赴立法院業務報告並備質詢，會中民進黨立委張廖萬堅提到，對於台版的晶片禁令相關進度，先前顧立雄就曾提到，美中貿易戰開打以來，台灣已和國際社會做更多配合，也更著重供應鏈安全；荷蘭及日本亦復如此。台灣年底前將公布一份關鍵技術清單，界定涵蓋半導體、農業、航太和資通科技（ＩＣＴ）等產業的國家核心關鍵技術，處理在這些領域的投資、人力、營運及技術轉移，確保中國大陸不會取得這些技術。國科會目前的進度為何？盤點的清單什麼時候會出爐？

吳政忠表示，這是滿關鍵的事情，尤其涉及到國際情勢，關鍵技術審議會一定會在年底前召開，不過核心關鍵技術還需要一一盤點，預計會是分為多次公布，12月會先公布第一波清單，比較相關的部會，包括經濟部、數位部、農業部吉國科會，盤點清單涵蓋半導體、農業、航太和資通科技（ＩＣＴ）等產業，國科會的任務就是幫國安會釐清涉及國安機密的核心關鍵技術並做出定義。會議召開的時間預計在12月底前，目標是越快越好。

另外針對紅色供應鏈的問題，張廖萬堅也提到，台灣目前也有很多業者也有運用到這些產品，這未來怎麼輔導業者及相關配套。

吳政忠說，當然這要在商言商，實際上要廠商去佈局投資仍須看後面的市場發展，像是無人機產業台灣在過去幾年規模較小，但最近有出現部分轉機，例如像自己研發的軍用商規的發展，經濟部已經有在佈局，也已經擺脫紅色供應鏈後自己也可以生產製造。

吳政忠也坦承，台灣自己不可能所有產業都自己一條龍，因此也會尋找對台灣比較有未來性的一起合作，另外，除了剛剛提到的無人機外，通訊低軌衛星，台灣自己也會朝向自主發展來努力，未來在上中下游的產業間的連結門檻也會把它縮小。

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