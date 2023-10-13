快訊

以巴衝突如何影響全球經濟？彭博推演「3情境」 最嚴重後果曝光

獨／一年僅一人註冊 台、政等頂大國防學士班停招

大魯閣總座謝國棟涉嫌違反證交法 遭檢察官起訴

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
大魯閣總經理謝國棟。記者何秀玲／攝影
大魯閣總經理謝國棟。記者何秀玲／攝影

大魯閣（1432）今（13）日公告，總經理謝國棟涉嫌違反證券交易法，收到士林地方檢察署檢察官起訴書，已委請律師依法處理，對公司財務、業務未造成影響。

謝國棟為現任基隆市長謝國樑的哥哥，其母為大魯閣董事長林曼麗，她是台玻創辦人林玉嘉的獨生女，父親謝修平是前台灣省議員謝清雲之子。

大魯閣今年前九個月累計營收10.1億元，年增24.1%；今年上半年營收為6.35億元，稅後純益為0.24億元，每股純益（EPS）為0.28元。隨著疫情解封，消費需求增加，運動休閒的消費成長力道尤為明顯。

大魯閣自啟動轉型以來，除了專注在運動休閒及商場經營，也於2020年透過轉投資和宸國際開發股份有限公司，並持股18.75%，參與開發雙北的都市更新項目。和宸國際開發主要股東除了大魯閣之外還有知名服裝品牌夏姿。

該案的都更劃定已於今年3月通過，將於明年3月前送件都市更新事業計畫報核，預計2026年申請建照，並在取得建照後開工，之後完工出售有望大力挹注公司業績。

大魯閣今年6月也曾公告，將首度前進美國開棒壘球打擊場。6月董事會決議投資300萬美元（約9,312.4萬元），擴展服務美國地區業務，以提升經營績效，地點將選在美國南加州開設棒壘球打擊場。

大魯閣 都市更新

延伸閱讀

謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉 教女童軍玉米濃湯多加蛋

國中生被球棒爆頭倒地送醫 謝國樑：強力鎮壓校園暴力

基隆不辦跨年 謝國樑：耶誕晚會卡司最強不怕狂風暴雨

基隆288月票無限次搭火車、市公車 謝國樑：上萬人受惠

相關新聞

出口降溫+物價衝擊 前8月實質總薪資負成長0.85%

主計總處今天發布8月受僱人數及薪資，累計1-8月全體受僱員工經常性薪資每人每月平均4萬5415元，較去年同期增加2.50...

賴佩霞現身東方領袖論壇 大聯大黃偉祥讚：超級斜槓

台灣上市櫃公司協會今（13）日舉辦「東方領袖論壇」，特地邀請副總統擬參選人賴佩霞發表演說，協會理事長、大聯大（3702）...

企業發債熱呼呼！今年前三季護國神山、壽險龍頭都擠入「發債五哥」

企業發債籌資熱呼呼。根據櫃買中心統計，今年前三季，國內合計發行5,356.2億元的公司債，寫下2021年以來的三年同期新...

上市櫃協會東方領袖講座／「人選之人」賴佩霞親曝願景

台灣上市櫃公司協會今（13）日舉辦「東方領袖講座」，副總統擬參選人賴佩霞現身以「企業溝通與領導力」發表專講，她指出，自己...

製造業加班工時連2月正成長 景氣浮現復甦曙光

主計總處今天指出，8月製造業加班工時已經連續2個月正成長，而且數值回到景氣榮景時的水準；主計總處官員表示，製造業景氣浮現...

萊豬、核食開放換不到加入CPTPP？王美花：操之不在我

台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP ）超過兩年，CPTPP尚未組成專案小組。經濟部長王美花今天表示，目前正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。