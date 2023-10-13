大魯閣總座謝國棟涉嫌違反證交法 遭檢察官起訴

大魯閣（1432）今（13）日公告，總經理謝國棟涉嫌違反證券交易法，收到士林地方檢察署檢察官起訴書，已委請律師依法處理，對公司財務、業務未造成影響。

謝國棟為現任基隆市長謝國樑的哥哥，其母為大魯閣董事長林曼麗，她是台玻創辦人林玉嘉的獨生女，父親謝修平是前台灣省議員謝清雲之子。

大魯閣今年前九個月累計營收10.1億元，年增24.1%；今年上半年營收為6.35億元，稅後純益為0.24億元，每股純益（EPS）為0.28元。隨著疫情解封，消費需求增加，運動休閒的消費成長力道尤為明顯。

大魯閣自啟動轉型以來，除了專注在運動休閒及商場經營，也於2020年透過轉投資和宸國際開發股份有限公司，並持股18.75%，參與開發雙北的都市更新項目。和宸國際開發主要股東除了大魯閣之外還有知名服裝品牌夏姿。

該案的都更劃定已於今年3月通過，將於明年3月前送件都市更新事業計畫報核，預計2026年申請建照，並在取得建照後開工，之後完工出售有望大力挹注公司業績。

大魯閣今年6月也曾公告，將首度前進美國開棒壘球打擊場。6月董事會決議投資300萬美元（約9,312.4萬元），擴展服務美國地區業務，以提升經營績效，地點將選在美國南加州開設棒壘球打擊場。

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