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國安基金 11日公布Q3收益率

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
國安基金周三開例會，將揭露最新的持股處分進度與收益率。（本報系資料庫）
國安基金周三開例會，將揭露最新的持股處分進度與收益率。（本報系資料庫）

國安基金第3季例行委員會議，預定周三（11日）召開，將討論近期國際政經情勢變化，以及會後公布第3季季報。國安基金今年4月結束本次護盤任務，7月公布第2季季報時，出脫持股部位以成本計大約將近四成，此次公布第3季季報，將揭露最新的持股處分進度與收益率。

國安基金4月13日例行會議，決定結束護盤任務，終結第八次護盤一共275天的史上最長護盤紀錄，總計砸下545.08億元。當時國安基金相關官員即表示，國安基金終結護盤任務後，持股不會立即出脫，會秉持「來無影，去無蹤」操作策略，避免衝擊市場。

也就是說，國安基金要處分出脫持股，必定以不影響市場為前提，不僅股市下跌時不會出脫持股、加重市場賣壓，股市上漲也會視漲勢如何再行決定採取動作。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

國安基金7月公布第2季季報時，因為4月中結束護盤到6月底之間，適逢台股從1萬5,000多點一路上漲到萬七之上的波段行情，因此國安基金趁勢積極處分持股，出脫將近四成部位，第3季台股行情較為震盪。

由於台股加權指數自7月以來，除7月攻上萬七大關之上，8月後就逐步下滑、力守萬六關卡之上，9月中一度逼近萬七，但在美國聯準會（Fed）利率會議後釋出偏鷹言論後，指數又再下挫。

市場專家分析，國安基金第3季出脫持股可能集中在7月機會較大，且雖然第3季指數位置均在萬六之上，但預期國安基金可能出脫動作相對較之前為小。

國安基金第3季例行委員會議會後公布季報，讓外界了解國安基金收益率與持股補位的變化，而台股近來受到國際上包括美國持續升息壓力、政府關門、大陸經濟下行、全球終端需求等問題，委員也將就國際政經情勢討論，持續關注趨勢變化。

國安 台股 指數

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