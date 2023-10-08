國安基金 11日公布Q3收益率
國安基金第3季例行委員會議，預定周三（11日）召開，將討論近期國際政經情勢變化，以及會後公布第3季季報。國安基金今年4月結束本次護盤任務，7月公布第2季季報時，出脫持股部位以成本計大約將近四成，此次公布第3季季報，將揭露最新的持股處分進度與收益率。
國安基金4月13日例行會議，決定結束護盤任務，終結第八次護盤一共275天的史上最長護盤紀錄，總計砸下545.08億元。當時國安基金相關官員即表示，國安基金終結護盤任務後，持股不會立即出脫，會秉持「來無影，去無蹤」操作策略，避免衝擊市場。
也就是說，國安基金要處分出脫持股，必定以不影響市場為前提，不僅股市下跌時不會出脫持股、加重市場賣壓，股市上漲也會視漲勢如何再行決定採取動作。
國安基金7月公布第2季季報時，因為4月中結束護盤到6月底之間，適逢台股從1萬5,000多點一路上漲到萬七之上的波段行情，因此國安基金趁勢積極處分持股，出脫將近四成部位，第3季台股行情較為震盪。
由於台股加權指數自7月以來，除7月攻上萬七大關之上，8月後就逐步下滑、力守萬六關卡之上，9月中一度逼近萬七，但在美國聯準會（Fed）利率會議後釋出偏鷹言論後，指數又再下挫。
市場專家分析，國安基金第3季出脫持股可能集中在7月機會較大，且雖然第3季指數位置均在萬六之上，但預期國安基金可能出脫動作相對較之前為小。
國安基金第3季例行委員會議會後公布季報，讓外界了解國安基金收益率與持股補位的變化，而台股近來受到國際上包括美國持續升息壓力、政府關門、大陸經濟下行、全球終端需求等問題，委員也將就國際政經情勢討論，持續關注趨勢變化。
▪ 5年沒住「加價5千萬賣」！大S鄰居開2.48億賣信義區豪宅 房仲：要很有耐心
▪ 未婚女臨終處置房產 繼承最省稅媽媽卻否決 原來有這後果
▪ 8成預售屋代銷人員不耐煩？ 內行人：一看就知道你會不會買
▪ 驚！今年全台車位均價194萬元 明年恐破200萬
▪ 男友負債百萬！女存百萬元想買婚房 問怎避免財產問題引網傻眼
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言