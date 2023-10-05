疫後網購成習慣 經部：今年零售業營收可望突破4.5兆元
經濟部統計處今公布零售業營業額相關數據，指出去年零售業營收規模突破4.2兆元，比疫情前幾年還高，今年上半年2.2兆元，又是歷年同期新高，全年有望站穩4.5兆元，突破去年的紀錄，雖然實體消費回歸，但不比疫前水平，顯示消費者已經習慣網購管道。
經濟部統計處指出，2022年零售業營收規模突破4.2兆元，在2020年至2022年疫情期間平均成長3.6%，優於疫情前3年平均的2.1%；而今年上半年零售業營業額達到2.2兆元，是近6年來的同期新高，年增率9%，預估全年可望站穩4.5兆元。
在新冠肺炎疫情的催化下，實體店面與網路銷售管道走勢開始分歧，以往零售業多以實體店面為主，營業額大多占零售業營業額的8成5以上，但在疫情期間受管控政策，平均成長僅2%，低於平均的3.6%。
反觀網路銷售在電商、網購平台滲透率不斷提升的情況下，2020年至2022年平均成長19.7%；不過隨著封控政策解除以及低基期影響，實體店面營業額年增率達10%，而網路銷售則是因為高基期的影響，增幅趨緩到1.1%。
經濟部表示，雖然網路銷售結束2位數成長，但規模仍不斷擴張，像是綜合商品零售業年增8.5%、布疋及服飾品零售業年增15.2%、家用器具及用品零售業年增7.7%，至於資通訊及家電設備零售業則受消費型電子產品買氣偏弱影響，導致實體與網路銷售營收均呈年減趨勢，因此整體網路銷售增幅收斂至1.1%。
同時疫後消費模式的轉變，各業實體營收占比多呈回升態勢：就零售業各業別觀察，除了非店面零售業以網路為主要銷售管道外，其餘各業皆以實體店面為主。
疫情爆發後，各業實體營收增幅不若網路銷售，甚至轉呈負成長，導致2022年實體營收占比較2019年下滑1.1%至8.1%；2023年上半年隨管制措施全面鬆綁，人潮逐步回到實體店面，各業實體營收增幅多高於網路銷售，致實體營收占比多呈上升態勢，但與2019年相比，各業均未回到疫情爆發前之比重，顯示雖有部分消費者回到實體店面購物，但網路已成消費者平時購物之重要管道之一。
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