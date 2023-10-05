疫後人潮湧現！今年上半年零售業實體店面營業額成長10% 優於網購
零售業營業額為反映民間消費之重要指標。經濟部統計處今（5）日指出，隨今年上半年疫情管制全面解封，人潮湧入，加上低基期因素，實體店面營業額年增率大幅提升至10.0%，為有統計數據以來最大增幅，網路銷售則在高基期下，增幅明顯趨緩至1.1%。
經濟部統計處指出，疫情催化，實體店面與網路銷售走勢分歧。若以銷售管道區分，零售業多以經營實體店面為主，實體店面營業額占整體零售業營業額達八成五以上，然在疫情期間，因管制措施減少實體面對面接觸時間，致2020年至2022年僅平均成長2%，低於整體的3.6%。
同期間，網路銷售受惠實施隔離措施及電商滲透率提升下，110年營收規模突破4000億元，2022年為4,930億元，2020年至2022年平均成長19.7%，優於整體零售業成長3.6%，且大幅領先實體店面的2.0%。
惟疫後情勢又逆轉。經濟部統計處指出，隨今年上半年全面解封，人潮湧入，加上低基期因素，實體店面營業額年增率大幅提升至10.0%，為有統計數據以來最大增幅，網路銷售則在高基期下，增幅明顯趨緩至1.1%。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 基泰昨才漲停…今「基泰忠孝」大樓百億元成交 買家是這號人物
▪ 「基泰忠孝」125億元火速成交 專家點3大條件：絕佳進場時機
▪ 為大直事件籌錢？10天就125億元賣「基泰忠孝」大樓 基泰回應了
▪ 每戶總價1.4億元！土地銀行第二次標售大安區豪宅 預定11月3日開標
▪ 這豪宅好威！舊制壓哨前搶上車 四天就賣了21億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言