疫後人潮湧現！今年上半年零售業實體店面營業額成長10% 優於網購

零售業營業額為反映民間消費之重要指標。經濟部統計處今（5）日指出，隨今年上半年疫情管制全面解封，人潮湧入，加上低基期因素，實體店面營業額年增率大幅提升至10.0%，為有統計數據以來最大增幅，網路銷售則在高基期下，增幅明顯趨緩至1.1%。

經濟部統計處指出，疫情催化，實體店面與網路銷售走勢分歧。若以銷售管道區分，零售業多以經營實體店面為主，實體店面營業額占整體零售業營業額達八成五以上，然在疫情期間，因管制措施減少實體面對面接觸時間，致2020年至2022年僅平均成長2%，低於整體的3.6%。

同期間，網路銷售受惠實施隔離措施及電商滲透率提升下，110年營收規模突破4000億元，2022年為4,930億元，2020年至2022年平均成長19.7%，優於整體零售業成長3.6%，且大幅領先實體店面的2.0%。

惟疫後情勢又逆轉。經濟部統計處指出，隨今年上半年全面解封，人潮湧入，加上低基期因素，實體店面營業額年增率大幅提升至10.0%，為有統計數據以來最大增幅，網路銷售則在高基期下，增幅明顯趨緩至1.1%。

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