德州儀器打造幸福職場獲肯定 獲最佳 DEI 企業銀獎
由Womany女人迷主辦第二屆「DEI多元共融願景獎（DBTA，Diversity for Better Tomorrow Awards）」評選結果揭曉，IDM大廠德州儀器（TI）打造幸福職場獲得肯定，榮獲2023最佳DEI企業銀獎。
第二屆「DEI多元共融願景獎（DBTA，Diversity for Better Tomorrow Awards）」本屆評選涵蓋 26 個不同的產業參與，總計有60家企業報獎。重點協辦單位包括Linkedin 和KPMG，是台灣首個由產業界、政府機構和學術界共同參與的多元獎項。
評審過程由KPMG監理，評審團隊具備跨國企業交流觀點和在地視野，並與台灣三大人力資源平台104、Yourator、CakeResume 合作，共同推動多元性（Diversity）、公平（Equity）、共融（Inclusion）倡議，表揚實施多元共融政策的企業，鼓勵更多企業參與，加速台灣職場DEI文化的積極變革，此一獎項亦為台灣首次的多元共融獎項。
德州儀器表示，公司持續打造幸福職場，並善用企業資源對在地社區產生正面影響，今年再度受到女人迷肯定，榮獲2023最佳DEI企業銀獎。德州儀器先前慈表示，公司積極營造多元職場，堅信多元的背景和觀點能使產品更具創新力並使公司更加茁壯。
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