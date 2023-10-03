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企業Q4招募意願創11年同期新高 三產業求才熱：餐旅、批零、運輸

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
yes123求職網「兔年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」結果顯示，九成企業今年第四季有徵才計畫，創下11年以來同期新高，徵才平均規模13人。從產業別觀察， 求才最熱三大產業依序是餐旅、批發零售、運輸業。圖／聯合報系資料照片
yes123求職網「兔年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」結果顯示，九成企業今年第四季有徵才計畫，創下11年以來同期新高，徵才平均規模13人。從產業別觀察， 求才最熱三大產業依序是餐旅、批發零售、運輸業。圖／聯合報系資料照片

邊境解封即將滿一年，yes123求職網「兔年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」結果顯示，九成企業今年第四季有徵才計畫，創下11年以來同期新高，徵才平均規模13人。從產業別觀察， 求才最熱三大產業依序是餐旅、批發零售、運輸業。

調查發現，90.2%企業今年第四季有徵才計畫，雖然略少於Q3招募比率92.4%，但明顯多過去年同期的79.1%，更創下11年以來同期新高。

「產業別」交叉分析，Q4企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(95.2%)、「批發零售與貿易」(94.4%)、「運輸與物流倉儲」(93.1%)，以及「金融保險與會計統計」(92%)、「科技資訊」(91.3%)。

第四季應徵新員工的原因，依序為：「一直處於缺工狀態」(38.9%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(25.2%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(19.8%)、「公司擴點、展店而擴編」(16.1%)。合計「要擴編」的企業比率35.9%，雖然略少於前一季(Q3)的36.4%，不過明顯多於去年Q4的28.3%，還創下九年同期新高，僅低於2014年第四季的39%。

資方Q4「缺工比率」為38.9%，不僅略高於前一季的38.5%，也多於去年同期的34.5%，創下11年以來同期新高。平均而言，每一家企業對人才的需求為12.8人，規模小於前一季的15.3人，但仍多於去年同期的12人。

在可複選情況下，今年第四季計畫徵才的企業，它們釋出的主要職缺類型，又分成62.8%屬於「基層員工」；屬於「第一線門市或銷售、業務人員」的，也占42.2%；屬於「產線作業員」部分的有32%；屬於「儲備幹部」的占25.8%；屬於「工讀生或臨時工、計時人員」也有24.4%。

針對這些主要職缺，企業平均提供的月薪條件，落在42,299元，明顯高於前季(Q3)調查時的38,310元，也多於去年Q4的41,443元，續創十一年同期新高。

yes123求職網發言人楊宗斌預估，調查顯示企業仍看好邊境解封後，帶動報復性旅遊潮、購物熱，因此各大產業求才在第四季將是「內熱外冷」。從國慶連假開始，到百貨週年慶與聖誕、跨年檔期，內需型店家面臨缺工潮，所以不斷有徵人需求，只是其中有不少的工作，可能屬於臨時性職缺。

楊宗斌認為，部份科技業或製造業公司，受制於全球終端產品歲末買氣不佳，資方庫存壓力，各行各業的職缺有增有減，第四季整體起薪的波動尚稱平穩。

徵才 求職 餐飲

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