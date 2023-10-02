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國發基金投資奈微光傳技轉大陸？ 龔明鑫：關鍵技術還在研發

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。 中央社
國發會主委龔明鑫。 中央社

國發基金投資的台灣奈微光公司，傳出重要研發技術「中遠紅外光4合1矽光子晶片」技轉中國大陸，國發會主委龔明鑫表示，奈微光公司的原始技術是台大技轉，若再加值後技轉，要有審議調查，而且目前技術還在研發中，是否量產還要再觀察。但立委認為國發會過於消極，要求國發會一個月內提出調查報告。

立院經濟委員會今天邀請國發會進行業務報告並備詢。針對國發基金有參與投資的奈微光公司傳出技轉中國大陸，不少立委表達關切，要求國發會必須確實調查。

民進黨立委邱議瑩質詢，媒體報導台灣奈微光董事長將公司關鍵技術轉賣中國官方，且中國官方允諾出資230億協助設廠，這項技術不但涉及醫學穿戴電子，也可運用在軍事及航太使用，一旦流出會危及國安，國發會是否確實了解狀況？

龔明鑫表示，國發基金的確投資1763萬元，但該公司原始技術是台大技轉，若再加值後技轉，要經過審議調查，不是那麼容易，而且目前關鍵技術還在研發中，是否量產還要再觀察。

邱議瑩認為，國發會對此案過於消極，而且若中國大陸真的投資230億元，相對國發基金只投資一千多萬元，非常有誘因，此案關乎國家安全，不只出資太少，關心也太少。

民進黨立委賴瑞隆不滿國發會只聽奈微公司一面之詞，要求善盡行政調查之責。要求國發會一個月內向立院經濟委員會提出調查報告。

邱議瑩也關切國發會推動的地方創生計畫，傳出有些接受補助的地方創生團體，也獲中國大陸某些獎項，「中國滲透不只高科技，已經透過地方創生進入社區」，國發會要有所作為。

龔明鑫表示，國發會已一一詢問獲地方創生補助的團體，強調若有獲台灣補助，就要有所抉擇。他坦承，「有些團體也表達是被對岸吃豆腐，只是去報名，就被誇大解釋」。但邱要求國發會不能不痛不癢回答，必須有所掌握。

國發會

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