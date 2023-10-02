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市場拉回修正…勞動基金獲利回吐！截至8月底仍大賺5,773.6億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局今（2）日發布最新勞動基金績效。圖／聯合報系資料照片
勞動基金運用局今（2）日發布最新勞動基金績效。圖／聯合報系資料照片

勞動基金運用局今（2）日發布最新勞動基金績效。受到中國大陸面臨經濟復甦放緩、全球 AI 人工智慧族群股價漲多拉回修正，8 月全球金融市場股、債市皆回跌，今(2023)年截至 8 月底勞動基金之評價後收益數為5,773.6億元，收益率10.44％，8 月單月收益回吐480.6億元。

今年以來全球金融市場大幅震盪，整體勞動基金截至今年8月底止規模為6兆0,060億元，收益數為5,773.6億元，收益率10.44％，8月單月收益數為負480.6億元。

其中，新制勞退基金規模為3兆9,172億元，收益數為3,831.5億元，收益率 10.34％；舊制勞退基金規模為10,069億元，收益數為1,012.7億元，收益率 11.84％；勞保基金規模為8,670億元，收益數為880.9億元，收益率11.62％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,113億元，收益數為518.8億元，收益率為 11.67％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為120.2億元，收益率為9.49％。

勞動基金運用局表示，8月金融市場受到中國大陸面臨經濟復甦放緩、美國被國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）調降信評，以及全球 AI 人工智慧族 群股價漲多拉回修正，全球金融市場股票及債券價格均呈現下跌走勢。其中MSCI全球股票指數8月下跌 2.79％，今年累計上漲14.80％；MSCI 新興市場股票8月下跌5.50％，今年累計上漲6.07％；台灣加權股價指數8月下跌 2.98％，今年累計上漲 17.66％；巴克萊全球綜合債券指數8月下跌 1.37％，今年累計上漲0.74％。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2013年至2023年8月）平均報酬率為5.14％，國保基金近10年多（2013年至2023年8月）平均報酬率為 5.47％，長期投資績效穩健。

展望未來，勞動基金運用局表示，各主要國家為抑制通貨膨脹，雖然面對經濟衰退的疑慮，仍持續緊縮貨幣政策，加上近期產油國家延長減產協議，推升能源價格持續上漲，增添通貨膨脹及經濟成長壓力。

勞動基金 國民年金保險

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