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資誠新世代企業家永續會論壇 聚焦留才課題

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
資誠新世代企業家永續會舉行「邁向顛峯 成就永續」第三次論壇。照片／資誠提供
資誠新世代企業家永續會舉行「邁向顛峯 成就永續」第三次論壇。照片／資誠提供

資誠新世代企業家永續會21日舉行「邁向顛峯 成就永續」第三次論壇，主題為「企業與家族企業人才策略趨勢與關鍵議題」，聚焦如何留才，以及如何結合二代創新與老臣智慧，共創價值。

論壇由資誠企管顧問公司執行董事桂竹安、凌嘉科技股份有限公司特助陳威全、研揚集團董事莊富鈞及資誠企管顧問公司團隊擔任計畫主持人，以分組交流討論的形式探討家族企業求才之關鍵議題，並透過案例分享，探討家族企業的老臣議題。

桂竹安表示，根據資誠《2023全球暨臺灣家族企業調查報告》，「確保人才水平」是台灣家族企業最關注的議題之一。而根據PwC《 2023希望與恐懼調查報告》發現，約有22%新世代員工期待在接下來一年中更換雇主。當企業主求才若渴，但新世代員工卻更想換工作，如何吸引和留下人才，無疑是台灣家族企業的關鍵課題。

桂竹安建議，企業人才策略除了在消極面符合勞動法令規範、進行人力成本最適化之外，更必須積極思考如何吸引與留下對的人，包括透過薪資架構、獎酬機制、績效考核制度，並打造優質雇主品牌，深化企業文化與價值，提升員工敬業度，讓員工從「薪」甘情願到「心」甘情願，這才是人才吸引與留任的最高境界。

此次論壇邀請鉅鋼機械股份有限公司資訊長簡光正分享家族企業如何求才，並邀請勤美集團董事長林廷芳、創維塑膠股份有限公司總經理林毅桓、葆旺股份有限公司董事長吳博奕，分享家族企業老臣與二代之互動經驗如何結合二代的創新與老臣的智慧，共創價值。

資誠新世代企業家永續會榮譽會長周建宏表示，台灣企業面臨嚴重缺工問題，透過此次論壇探討人力資本趨勢與家族企業關鍵議題，希望能促進與會者之間的交流與激發創新思維，使會員可以從中領悟如何和老臣相處，與團隊凝聚共識，又如何能夠吸引與留任對的人才，全面提升人才價值。

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