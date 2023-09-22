影／中佳燃氣機組商轉後隔年 中火總燃煤量再降100萬公噸

台電公司今舉辦聯合淨灘活動，經濟部次長兼台電代理董事長曾文生出席台中市高美濕地淨灘活動，對於中佳機組通過環評獲台電合約，曾說，中佳機組上來商轉後的隔年，中火將減煤至少100萬公噸，台中電廠燃煤總量降至1100萬公噸以下，而2部燃煤機組在2026年底前，將啟動拆除動作。

經濟部次長曾文生受訪指出，台中火力發電廠轉型可分兩階段，前一階段現在都通過環評準備興建當中，包括台電2部燃氣機組，以及1部民營機組，下一階段，台電會遵照立法院決議，在2035年前，新的燃氣機組上來後，將台中電廠燃煤機組除役轉為備用。

曾文生直指，最近有1部已經通過環評，同時取得台電合約的中佳機組，預計上來商轉後的隔年，台電公司將會減煤至少100萬公噸以上，預計在新機組上線商轉後的隔年，台中電廠的燃煤總量會降到1100萬公噸以下。

至於第二階段的燃氣機組上線工作，已初步完成可行性規劃，將送各級政府開始進行審查，希望在2035年以前，將規劃機組完成，讓台中的燃煤機組，全部除役轉備用。

至於台中市府關心台中火力發電廠轉型工作，曾文生表示，台電2部機組已答應市府，2部機組商轉後，燃煤機組4部會除役，其中2部在特定狀況下才會啟動，更重要的是，有2部燃煤機組在2026年底前啟動拆除動作。

至於通過環評、取得台電合約的中佳機組上線後，台電估計會減少100萬噸的燃煤量，只要燃氣增加燃煤就會減少，台中火力發電廠的總燃煤量會降到1100萬公噸以下。

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