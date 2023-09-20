電價凍漲 台電累積虧損估近4千億

經濟部昨天召開電價審議委員會，會中決議電價不調整，維持平均電價每度三．一一五四元，不過，百貨公司、電影院、健身房、餐飲、團膳等八八○家高壓用戶，今年上半年較去年同期用電量及營業額皆成長，因此十月起電價將補漲百分之十五。

經濟部一年舉行兩次電價審議委員會，昨天的會議是討論今年十月至明年三月的電價費率。今年七月行政院長陳建仁露出電價不會漲的口風，審議會一如預期拍板民生用電凍漲，因此被質疑有選舉考量。

工商協進會認為，工商界理解電價宜合理反映成本，去年已針對用電大戶電費調漲百分之十五，且今年上半年再調漲百分之十七，對於產業已造成極大負擔；雖然因內需升溫，這次就百貨零售業等行業停止凍漲，但復甦動能脆弱，請政府持續留意企業經營困境。

凍漲業別恢復原電價後，台電預估全年增加十六億元電費收入。台電總經理王耀庭表示，截至今年七月底，台電稅前虧損一三八三億元，累積虧損三二三一億元，預估到今年底累虧近四千億元，「明年還不到資不抵債情況」。他表示台電究竟虧損多少，最重要取決於國際燃料成本可跌多少。

經濟部次長林全能表示，因為全球燃料價格呈現緩降趨勢，為避免民生物價大幅波動，過去由台電吸收燃料成本，政府再給予台電財務上支持，已獲得成效，台灣去年消費者物價指數年增率為百分之二點九五，今年七月為百分之一點八八，皆較其他國家低。

林全能說，在穩定物價的同時，經濟部為確保台電穩定供電、並且提升供電品質，今年增資台電一千五百億元，並挹注特別預算五百億元；明年度總預算也編列一千億元增資台電用於建設，持續投資台電以執行穩定供電任務。

至於為何百貨公司、電影院、餐廳等業者取消凍漲？台電副總經理王振勇說，這些高壓用戶一至七月營收、用電和去年同期相比顯著增加，因此取消凍漲。另外，考量製造業景氣仍疲軟，紡織、玻璃、金屬加工等行業維持減半調幅。

林全能說，基本原則仍是考量弱勢、公益用戶持續維持凍漲。此外農漁、學校及社福團體均維持凍漲。至於復甦產業則不再凍漲，恢復原有價格。

經濟部表示，目前仍有十二萬戶高壓、低壓用電戶享有凍漲或者減調優惠，影響台電電費收入約一一三億元。明年三月的電價費率審議會將持續檢討。

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