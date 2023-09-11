引進全世界最先進超快雷射 經部攜手立陶宛於臺南成立研創中心

經濟部今（11）日在工研院臺南六甲院區啟用「超快雷射研發創新中心」，在經濟部技術處處長邱求慧、立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas）、臺南市副市長趙卿惠、工研院副總暨資深技術專家吳志毅、立陶宛雷射協會會長Gediminas Račiukaitis、臺灣機械工業同業公會理事長魏燦文、台灣區電機電子工業同業公會副理事長廖伯熙等人見證下，攜手立陶宛雷射協會引進全球市占率最高、最先進的立陶宛飛秒雷射源，並集結14家立陶宛廠商，打造臺立超快雷射研發創新中心，未來將鎖定光電半導體、醫材及通訊等產業製程應用，助臺灣設備商搶攻30億元的「超快」商機。

經濟部技術處處長邱求慧表示，在超快雷射源中，飛秒雷射的脈衝更短(~10-16秒)、速度更快，能量精度更高，非常適合應用在精準醫療與超精密加工，目前臺灣超快雷射的醫美設備廠商仍以歐美廠商為主，如能透過與國際合作開發飛秒雷射手術設備及工業用超精密加工飛秒雷射設備，在光電半導體、醫材及通訊領域的應用商機高達30億元。

邱求慧指出，經濟部多年來投入資源，已將工研院六甲院區打造成臺灣重要的雷射研發基地，近年持續加強與國際鏈結，2021年與德國創浦共同成立先進雷射應用服務中心後，也很高興在2022年立陶宛雷射協會整合包括Light Conversion、Ekspla、Eksma Optics全球飛秒雷射技術的領導廠商，以立陶宛穩定性最好的高功率飛秒雷射源，與工研院雷射系統整合技術強強聯手，雙方各出資150萬歐元建置場域，共同進行次世代飛秒雷射加工設備研發，讓飛秒雷射技術從醫療應用擴大到工業應用等級，可強化生醫及光電半導體等新興產業的布局，讓臺灣的設備廠商進軍全球供應鏈。

立陶宛貿易代表處代表盧思融表示，臺灣已是國際上科技和經濟的強者，立陶宛雷射技術也有58年歷史，每年以10%~15% 之速度持續成長，此次立陶宛與臺灣共同合作，可望在技術、人才、產品、應用市場互補有無，共同發展高值化的雷射應用領域，創造雙邊產業效益。

工研院副總暨資深技術專家吳志毅指出，超快雷射研發創新中心由立陶宛提供飛秒雷射源與光學組件，工研院負責飛秒雷射測試平台設計建置與系統整合，提供包含飛秒雷射光源及組件、數位光路、共創科研推動與測試驗證等一站式加工及技術服務，產業關鍵客戶不用再耗時數月，送件到海外的雷射中心打樣測試，在國內就能夠使用最先進的飛秒雷射加工與雙方專業人員，強化設備廠商投資意願，加速超快雷射應用市場的發展。

臺灣機械工業同業公會理事長魏燦文指出，超快雷射技術無論是對品質可控的要求、或是先進加工和生產效率的需求，皆對我國機械產業之長遠發展至關重要。期待藉由成立超快雷射研發創新中心，擴大技術能量，加速關鍵技術落地，協助機械產業提升關鍵零組件精密雷射加工技術。