雲豹前董座賴勁麟辭職後 新董座由廖福生擔任
太陽能系統廠雲豹能源（6869）今（30）日公告，新董座一職由原先自然人董事廖福生擔任，取代前董座賴勁麟。
據悉，廖福生曾擔任過雲豹監察人、三光儀器部經理、捷東總經理、閎康科技董事等職務，目前擔任的職務除雲豹能源董事長外，也擔任超泰科技法定代表人、尖端亞細生技董事長、亞克技術顧問監察人等。
雲豹能源今年上半年每股純益3.55元，遠優於去年同期每股純益0.03元。展望未來，由於下半年是太陽能案場加速建置的旺季，有助於持續推升營運表線向上。
此外，雲豹能源近期也積極跨足水資源市場，日前已入股禾康水資源，雙方交易完成後，雲豹能源將持有禾康水資源約20%股權，藉此強化水資源市場布局。
雲豹能源今年5月曾宣布旗下水處理子公司煒盛環科奪下「迪化汙水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，近期又出手投資水資源相關企業，市場推測應是為了持續強化競爭力。
據悉，目前雲豹能源持有煒盛股權約七成，隨著煒盛接連取得水處理標案挹注，可望貢獻母公司可觀營收。
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