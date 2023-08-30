雲豹前董座賴勁麟辭職後 新董座由廖福生擔任

近來有不少民眾反映，突然接獲社區管委會通知，為了符合公安檢查的規定，自家加裝多年的外開防盜鐵門恐面臨拆除命運，甚至有住戶為了通過檢查，考慮先拆掉後，等檢查完再裝回去，引發「拆鐵門之亂」。然而，防盜鐵門到底要不要拆？營建署也給了判定標準，即鐵門打開後，若阻擋了逃生梯或動線，則必須改善或拆除。

2023-08-30 11:36