BTC 開幕 專家提七大建議重點 邀微軟總座談生成式 AI

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今（28）日起一連三天舉行，與會BTC委員昨（27）日表示，主辦單位國科會科技辦公室在蒐集各專家所提建議後，彙整出七大重點，人工智慧（AI）、健保給付、智慧醫療及CDMO（委託開發與製造服務）成為各專家最關注重點。

國科會科技辦公室日前公布，今年BTC議程中有三大議題，包括「跨域科技領航前瞻大未來」、「產業創新打造全球競爭力」及「智慧健康開創生醫新契機」，分別由行政院政務委員吳政忠、經濟部次長林全能及衛福部部長薛瑞元三人主持。

BTC也安排四位企業界負責人演講，分別為美國National Resilience公司創辦人楊育民、台灣微軟公共事業群總經理陳守正、保瑞藥業（6472）董事長盛保熙、以及長佳智能董事長陳明豐，由四人演講主題突顯出政府對生醫產業的重視程度，主要在創新生技護國群山、AI、國際合作或併購機會、以及智慧醫療等四大項。

與會專家委員透露，今年BTC更具體的討論重點，包括「產業基盤」、「給付制度」、「生醫數據及資料治理」、「AI及生成式AI技術平台」、「智慧醫療、HIS及遠距醫療」「CDMO及細胞治療」、以及「國際大廠來台與國際市場」等七大項目。除了生成式AI為今年全新重點之外，其餘六項是過去幾年BTC委員曾建議，但因政府落實進度不足，今年專家委員們再接再厲提出建議。

以「給付制度」為例，去年BTC委員張鴻仁曾提出「健保沙河」概念，要在健保總額預算之外由行政院另編列預算，提供本土新創產品驗證品質及醫療經濟效益，若通過驗證，再提供正式的健保給付。這項提案至今未獲行政院實質因應，今年BTC仍有專家提出要擴大健保署「暫時性支付」方案至行政院層級。

針對「智慧醫療」部份，早在2021年的BTC就曾建議，希望由衛福部提出「新世代醫院智慧化方案」，目標是將各醫院的醫療資訊系統（HIS） 予以整合，但這項工程至今尚未落實，今年也有專家再度提出建議；此外，包括生醫大數據兼顧隱私權與產業應用，國發會鼓勵「天使基金」的成立，都是今年BTC委員提出的建議重點。

與會專家委員指出，由於BTC這項會議為政府推動生醫政策最高層級的會議之一，每年由海內外專家在BTC提出的建議，經常成為隔年行政院院會拍板落實的政策、或做為新法上路的重要背書。

以過去幾年由政府主導的生醫成就為例，包括國家生技研究園區成立、竹北生醫園區台大醫院分院的設立、「特管法」上路及「生技醫藥產業發展條例」的修法，都曾在BTC會議上由各路專家提出來討論。但也有不少政府的生醫政策，是在BTC會議上提出建議後，歷經數年才拍板上路，例如今年7月底由健保署長石崇良宣布，次世代基因定序（NGS）自明年起納入健保，這項政策早在2019年就有專家提出建議。

不過，也有不少BTC與會專家提出的建議，歷經數年仍未獲得重視，如科技業老板在2019年就提出，應建立數位健康的試驗場域，之後連續兩年，這項建議進一步被提出來，建議政府建立「智慧醫療沙盒」。到了去年，BTC委員張鴻仁也提出政府應成立「健保沙河」，但是相關建議卻從未獲得行政院實質重視。

工業電腦大廠研華創辦人劉克振2020年曾在BTC會議上建議，政府可在桃園航空城成立「先進智慧醫療特區」，去年張鴻仁也提議，今年的BTC可討論在桃園航空城設立醫療特區，以「境內關外」的概念建立醫療示範場域，也讓國際上已通過審查的創新產品先在特區內試行，但目前也未聞政府行政部門有任何具體規劃。