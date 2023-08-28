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月薪3萬夢一場？基本工資月、時薪調幅脫鉤 未來立法主戰場

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基本工資月、時薪調幅脫鉤 未來主戰場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
基本工資示意圖。圖／聯合報系資料照片
基本工資示意圖。圖／聯合報系資料照片

基本工資審議委員會九月八日登場，由於蔡政府任內年年調漲基本工資，加上明年逢總統大選，外界預料任期最後一年勢必「連八漲」；即使如此，幾乎確定蔡英文總統曾喊出的「月薪三萬元」恐是夢一場，且勞動政見之一的制定最低工資法，草案也躺在行政院，立法恐跳票。至於審議關鍵，因產業景氣外冷內溫，月薪、時薪調幅脫鉤將成主戰場。

依基本工資過去調整潛規則，「物價指數ＣＰＩ足額反映，ＧＤＰ經濟成長率勞資共享」，預料明年漲幅可能為百分之二點九四五，若取整數為百分之三，實際漲幅則視屆時審議結果。

工商團體喊話，製造業景氣不佳，以時薪制居多的內需產業相對熱絡，時薪調幅應與月薪脫鉤，且月薪調幅應低於百分之二。一名基本工資審議委員受訪說，景氣外冷內溫，產業別差異大，時薪、月薪脫鉤確實是解決爭議的方法，因此審議重點除討論通膨如何反映在調幅，時薪、月薪調幅如何脫鉤將是另個關鍵。

全產總秘書長戴國榮說，時薪、月薪調幅過去早就脫鉤，但勞團反對，因當月薪跟時薪幅度拉大，除有道德風險，年輕人也會覺得做時薪工作就好，不僅非穩定雇傭關係，也無助年輕人職涯發展。

勞動部勞動條件司司長黃維琛說，二○一六年曾因應法定工時縮短，先調升基本工資時薪、月薪凍漲，二○一九年為照顧低薪打工族，時薪調幅高於月薪，其他近幾年都不算脫鉤。以去年為例，先決定月薪調幅，回推時薪後因尾數進位，調幅才略有差異。

至於蔡總統曾喊出月薪基本工資三萬元的「夢想價」，以目前月薪二萬六四○○元來看，這回要大漲百分之十三點六才能達標，簡直難如登天。蔡總統當初推動六大勞動政見之一的制定最低工資法，勞動部二○一九年將草案送進行政院後，因勞資雙方對參採指標喬不攏而石沉大海。

鄰近的南韓、日本近期也陸續拍板基本工資，但漲幅兩樣情。南韓明年最低時薪約台幣二四二元（九八六○韓元），調升百分之二點五創三年來最低；日本為了反映物價，時薪調升到約台幣二二六元（一○○二日圓），調漲百分之四點三，創一九九一年後最大漲幅。

時薪 基本工資 勞動部

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