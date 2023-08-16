大亞集團擴大綠能布局 未來3年裝置量上看500MW

大亞集團旗下負責綠能布局子公司志光能源，在取得經濟部能源局最大光儲合一標案後，今（16）日與並聯手永豐、凱基、王道、華南、台新、國泰世華及台灣銀行共7家銀行簽署10億元光儲合一案場聯合授信案。

大亞集團董事長沈尚弘會後受訪表示，大亞集團已完成207MW太陽能發電案場，近期也取得中台灣最大漁電共生高達185MW（百萬瓦）優先開發權，公司規畫2026年裝置總量將可達500MW，為台灣企業邁向淨零碳排及地球永續，貢獻心力。

沈尚弘表示，大亞集團十多年前推動多元布局，轉投資觸角延伸至綠能、創投，如今和本業電線電纜事業，已成為集團不受景氣衝擊的三隻腳。

他強調，近期本業纜線需求受惠台電強化電網韌性及光儲興建饋線等計畫推動，需求仍強勁，漆包線等受總體經濟不佳，不少工業受影響，業績同步下滑，但本業仍表現穩健；綠能和創投等事業，獲利成果還不錯。

沈尚弘強調，他期待本業、綠能和創投三個腳能同時長胖，如此一來將可為股東創造更豐碩的獲利。不過今年本業會因總體經濟影響，有些亂流 。

對於綠能布局，沈尚弘表示，儘管近期產業有些人對綠能產業產生排斥心態，他認為這還得花時間讓民眾了解各家發展綠能事業的心態並是否注重口碑和社會責任，產業發展一定會有人排斥，但為了淨零碳排，發展綠能已是國際發展趨勢，台灣不能自免於外，他認為需要時間與民眾做好溝通。

沈尚弘表示，大亞集團十多年來發展再生能源，創造很多第一的成就，包括全台第一個最大的地面型太陽能案場併網、第一個最大的光儲案場。這次旗下志光能源聯貸10億元，即是經濟部能源70.6MW光儲標案中，七家廠商角逐中，志光能源取得能源最大容量23.3MW 。他強調此標案自去年遴選完成後須於一年內完工，志光能源不但取得最大容量建置資格，將率先如期於10月準時完工，為台灣在能源轉型方面提供強大的動能。

目前大亞集團AFC容量已達13MW，可隨時供應13000瓩功率充放電，穩定國家電網頻率之電力品質，預計到年底，儲能系統將達到36.5MW。