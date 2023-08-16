台灣中油海外探採新進展 取得澳洲油田、鄰近礦區10%工作權益

台灣中油於海外油氣探採再有進展，繼今年2月21日以全資子公司 OPIC Australia 名義與澳洲 Carnarvon 公司簽署礦區買賣契約後，現全案已獲澳大利亞聯邦海域石油管理局及澳大利亞外商投資審查委員會核准，昨（15）日取得 WA-64-L 生產礦區 Dorado 油田及其鄰近 WA-435-P、WA-436-P、WA-437-P 和 WA-438-P 四個探勘礦區各10%礦權權益。

台灣中油指出，此次參與 Dorado 油田開發及其鄰近探勘計畫，不僅增加我國自有油源占比，更可提高國家能源穩定供應能力，並透過能源合作深化在澳洲發展之利基。

台灣中油表示，加入聯合經營後，首要目標為推動油田開發計畫。開發計畫包含興建一座海上井口平台、鋪設海底管線與控制系統以及建造一座海上浮式產儲卸油船，以分離油氣，生產原油。初期伴產的天然氣將回注地下岩層，以提高原油採收。

依照開發計畫，Dorado 油田於117年投產，Pavo 油田將以另條海底管線連接至產儲卸油船。尖峰生產階段每日可產原油8萬桶，並將依據油氣探勘結果，研議優化提取開採天然氣計畫，以生產天然氣。

Dorado 油田位於澳洲西北海域，離岸約110公里，水深約95公尺，107年鑽探發現原油，經佐證證實蘊藏量規模後，並於111年獲頒為 WA-64-L 生產礦區，後於112年再向澳大利亞政府登記聲明於探勘礦區 WA-437-P 和 WA-438-P 之Roc 及 Pavo 發現油氣並將佐證蘊藏量規模，由澳洲能源巨擘 Santos 公司籌備開發、佐證及鄰區探勘計畫。