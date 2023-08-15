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陸對我聚碳酸酯祭反傾銷措施 經部：大陸已是紅海市場 協助業者高值化

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中國商務部日前公告對自我國進口聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅案之初判結果，並自今日起採取徵收保證金之臨時反傾銷措施。對此經濟部也做出回應。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影
中國商務部日前公告對自我國進口聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅案之初判結果，並自今日起採取徵收保證金之臨時反傾銷措施。對此經濟部也做出回應。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影

中國商務部日前公告對自我國進口聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅案之初判結果，並自今（15）日起採取徵收保證金之臨時反傾銷措施。對此經濟部今（15）日表示，短期影響我業者，長期則因中國大陸已是紅海市場，將協助業者朝高值化及差異化產品發展，降低衝擊。

經濟部指出，去（2022）年我對中出口聚碳酸酯約8億美元，占我總出口比重78.3%，今年1至7月我對中出口約3億美元，占比73.6%。換言之，中國大陸是我聚碳酸酯最大出口市場。因此，中國大陸對我祭出反傾銷措施，對我業者有衝擊。

惟經濟部指出，因業者已有提前布局及分散市場力，如有業者已到中國大陸布局設廠，抑或拓展歐美、東南亞、土耳其、北非等中國大陸以外地區市場；經濟部積極協助業者朝高值化及差異化產品發展，例如開發經過認證應用在車燈的合成聚碳酸酯材料，將可使影響降至最低。

此外，經濟部表示，中國大陸2021年聚碳酸酯產能約248.8萬噸，產量為128萬噸，產能利用率僅達五成，中國大陸年需求量則為244萬噸，這顯示中國大陸聚碳酸酯產能已可滿足國內需求。由這次反傾銷案可觀察，中國大陸市場已成為價格競爭之紅海市場。經濟部將持續推動我商朝差異化、高值化市場發展，以協助業者面對國際市場競爭。

中國商務部於2022年11月30日公告對自我進口之聚碳酸酯展開反傾銷調查，預計2023年11月30日前終判，最遲可延長至2024年5月31日。

經濟部於去年12月上旬中方展開調查時，即邀集我石化業者舉行座談協助廠商因應，包括說明中方調查程序，並鼓勵我業者積極應訴、請工總協助向中方釐清我業者關切之受調查產品範圍。我石化業者已積極應訴，經濟部補助業者聘僱律師，維護自身權益，並委請工總輔導業者填答反傾銷調查問卷。

中國商務部宣布自15日起採取徵收保證金之臨時反傾銷措施，經濟部已與相關業者討論評估，對產業整體而言，短期內會受影響，長期則協助業者朝高值化及差異化產品發展。

經濟部 反傾銷稅 布局

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