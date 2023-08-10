王美花談台鏈布局 當全球最好的夥伴

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟日報昨天舉辦「2023產業戰略高峰論壇─供應鏈全球大進擊」，經濟部長王美花（中）出席致詞，並與和大工業執行長沈千慈（左起）、金仁寶集團董事長許勝雄、上銀科技董事長卓文恒、經濟日報社長劉永平等合影。記者林俊良／攝影
經濟日報昨天舉辦「2023產業戰略高峰論壇─供應鏈全球大進擊」，經濟部長王美花（中）出席致詞，並與和大工業執行長沈千慈（左起）、金仁寶集團董事長許勝雄、上銀科技董事長卓文恒、經濟日報社長劉永平等合影。記者林俊良／攝影

經濟部長王美花昨（9）日指出，從台積電宣布將赴德國設廠、財政部公布7月出口銷歐洲占比年增24%，即可看出我國供應鏈移轉的產業布局新趨勢，台商不論在台灣生產、或到海外布局，都是全球最好的供應鏈夥伴，同時也是向國際擴散的機會。

經濟日報昨天舉辦「2023產業戰略高峰論壇─供應鏈全球大進擊」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討打造韌性供應鏈的策略，掌握全球競爭新局，王美花出席論壇致詞做了以上表示。本論壇由經濟部貿易局、中國信託銀行、國巨集團等協辦。

王美花指出，在美中對抗下，國際局勢已大不同，企業在深耕台灣後，對於供應鏈韌性布局已是免不了。台積電到美國、日本、德國設廠，都是因應客戶需求，雖然可能面臨文化、人力等方面的挑戰，但確實也有新的機會，像是與日本最先進的技術、與德國特殊製程車用晶片都能有更緊密的合作，這已不只是滿足客戶供應鏈的韌性需求，也是廠商的國際布局策略。

王美花也提到，台積電高雄廠將設2奈米廠，以及上個月台積電研發中心開幕，這便是呼應台積電執行長魏哲家所說的「深耕台灣、根留台灣」。台積電將最先進技術和製程都留在台灣，再擴散到全世界，很顯然台積電的布局策略是「兩邊都要顧」。

王美花表示，台積電布局對台灣的重要性，還有更多擴散效果，像是最完整的AI供應鏈、生態系都在台灣，從晶片、封裝、伺服器、載板、顯卡、散熱的需求，都是在台灣研發、驗證並完成生產，高效能的提供給全世界使用，而這股AI商機，也讓台灣的供應鏈和生態系，擴得又更大。

未來AI需求愈來愈大，夠大到一定程度時，屆時廠商也會需要到東南亞、甚至美國、歐盟布局。但最好的技術和生產製造還是會留在台灣，再擴散到全世界。

台灣擁有半導體、AI應用的最先進技術，這也讓國際上開始出現「太集中台灣」的關切聲音。對此，王美花表示，2022年全球半導體產值約7,000億美元，但收益占比，美國占42%，台灣約占16%，台灣這麼辛苦努力生產製造，但收益占比不是最多，反而是美國做軟體、矽智財，占了產業裡面最值錢的地方。不過，若沒有台灣來完成，好的設計也是無法將產品實現，因此台灣跟國際大企業合作，台灣是國際夥伴的重要供應鏈。

王美花還提到，台灣是民主國家，值得被信賴，她非常感謝台灣企業做最好的典範，無論是在台灣生產或到其他國家生產，台灣都是最好的供應鏈夥伴，這也是台灣向全世界擴散的機會。

台積電 布局 王美花

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